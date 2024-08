Les premiers pas d'un chaton paralysé venant de recevoir son chariot offrent un grand moment d'émotion (vidéo)

Im not gonna lie, i bawled making this! Thank you to everybody who has donated and supported Scoot’s journey! Words of kindness have helped us along the way! We can not thank you enough! ONE WEEK SCOOT!!! YOU DID IT! #ScootsArmy #ScootsHonor #WolfeAnimalHospital #JesupGA #Scoot #cats #catsoftiktok #kittensoftiktok #kitten #paralyzed #foryou #catlovers #fyp #rescue #rescuecatsoftiktok #ScootMerch #amazon #amazonfinds

A lire aussi : La résilience hors normes d'une portée de chatons prématurés, le corps meurtri par le froid et livrés à eux-mêmes sur un quai de chargement