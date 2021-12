Les pompiers à la rescousse d'un chaton à la patte coincée dans un canapé

Une équipe du service d'incendie d'Ottawa s'est lancée à la rescousse d'un chaton, qui avait coincé sa patte dans un canapé. Un petit accident domestique qui, heureusement, a connu un heureux dénouement.

Nos moustachus adorent partir à l'aventure et fouiner dans le moindre recoin de la maison. Quand ils sont jeunes, ils aiment découvrir le monde et leur nouvel environnement.

Dans une demeure située dans la banlieue de Manotick, au Canada, un chaton un peu trop curieux s'est retrouvé dans une situation délicate, engendrant une grosse frayeur chez ses propriétaires.

La petite boule de poils a eu l'idée d'explorer le canapé-lit du salon. Hélas, son expédition ne s'est pas déroulée comme prévu... Le jeune félin à la robe noire a coincé sa patte dans le meuble, se plaçant ainsi dans une position quelque peu inconfortable et stressante.

© Ottawa Fire Services

Le canapé sacrifié pour sauver le chaton

Le canapé-lit ne représentera certainement plus une aire de jeux intéressante pour le chaton ! Sa famille a été contrainte de demander de l'aide aux pompiers, révèle CTV News. Une équipe de soldats du feu a été déployée sur place, pour extirper le petit chat de son piège.

Les secouristes ont dû découper le meuble pour accéder au chaton, lequel a été récupéré en toute sécurité et remis à ses proches. Cette mésaventure a coûté la vie à leur canapé, mais au moins, ils ont pu retrouver leur compagnon à 4 pattes indemne !

© Ottawa Fire Services

A lire aussi : Une chatte qui adore recevoir de l'attention se lie d'amitié avec tous les livreurs qu'elle rencontre ! (Vidéo)

Le 24 mars 2021, une résidente de Colombie-Britannique a, elle aussi, contacté les pompiers en urgence. Et pour cause : sa chienne avait dangereusement bloqué son cou dans le mécanisme du canapé. Les intervenants ont démonté le siège pour extraire la malheureuse prisonnière, qui s'en est sortie saine et sauve.