Journée mondiale contre l'obésité : 4 recommandations clés pour protéger nos animaux contre le surpoids

L’embonpoint est un fléau qui ne touche pas que les humains. Nos chiens et nos chats sont également concernés, et ses effets sur leur santé sont dévastateurs. A l’occasion de la Journée mondiale contre l’obésité, Royal Canin vous livre ses conseils d’experts afin d’aider vos compagnons à fourrure adorés à garder leur poids de forme.

Le lundi 4 mars, on célèbre la Journée mondiale contre l’obésité pour sensibiliser contre ce problème qui touche aussi nos amis canins et félins. Parce qu’ils sont mal nourris et insuffisamment encouragés à se dépenser, certains (de plus en plus nombreux) parmi nos animaux de compagnie se retrouvent en situation de surpoids sans que nous ne nous en rendions compte. « La perception des propriétaires est souvent faussée quand il s’agit d’évaluer le score corporel de leur animal : 65 à 83% d’entre eux sous-estiment l’état d’embonpoint de leur chien ou leur chat lorsque celui-ci est en surpoids », explique ainsi Mathilde Thierry, vétérinaire à la Communication Scientifique chez Royal Canin France.

En France, plus d’un tiers des chiens (36%) et 44% des chats sont en surpoids ou obèses. Cela affecte leur bien-être, ainsi que leurs espérance et qualité de vie. On estime ainsi qu’un animal de compagnie atteint d’obésité vit 6 mois à 2 ans et demi moins longtemps.

De plus, cela favorise « la libération d’hormones ayant un effet inflammatoire sur l’organisme, ce qui entraîne des comorbidités parfois graves », souligne Mathilde Thierry. Ce qui a pour conséquence d’augmenter les risques de :

Diabète (jusqu’à 4 fois plus de risques chez le chat, par exemple)

Arthrose

Troubles urinaires

Maladies cardio-respiratoires

Problèmes dermatologiques…

On a donc affaire à un enjeu majeur pour la santé et le bien-être de nos animaux. Un enjeu auquel tout le monde est particulièrement sensible chez Royal Canin. Voilà pourquoi l’expert mondial de la santé par la nutrition pour les chats et les chiens partage avec vous 4 recommandations de professionnels en la matière.

1. Suivez le poids de votre animal

Pesez votre chien ou votre chat régulièrement pour vous assurer que son poids reste stable. Il nous est difficile de détecter l’embonpoint de nos animaux à vue d’œil, d’autant plus que nous pouvons avoir tendance à ne pas être objectifs, comme expliqué plus haut. La pesée permet de disposer de données chiffrées et de suivre efficacement l’évolution du poids.

A quelle fréquence devez-vous le faire ? Au moins tous les 6 mois, recommande Royal Canin. Si vous constatez un écart de 5% ou plus par rapport au poids de forme de votre compagnon, parlez-au vétérinaire qui établira un plan destiné à l’aider à perdre les kilogrammes en trop.

2. Offrez-lui une alimentation de qualité

Lutter contre l’obésité passe nécessairement par le contenu de la gamelle du chien ou du chat. Faites en sorte que le vôtre reçoive une alimentation saine, complète, équilibrée et de qualité. Ses repas doivent lui fournir suffisamment d’apports en protéines et en fibres pour l’amener à parvenir plus rapidement à l’état de satiété.

Pour vous y aider, Royal Canin propose des aliments élaborés en collaboration avec des vétérinaires experts en nutrition, en phase avec les besoins de votre animal. Le leader mondial de la nutrition animale met aussi un point d’honneur à indiquer les quantités journalières recommandées sur ses emballages de croquettes pour que vous puissiez mesurer facilement les portions de nourriture à donner à votre compagnon.

3. Incitez-le à manger moins vite

Un chien ou un chat qui mange trop vite est un animal qui prend plus facilement du poids, car cela retarde son arrivée au point de satiété, et qui souffrira tôt ou tard de troubles digestifs.

Pour inciter votre animal à se nourrir plus lentement, privilégiez les gamelles ludiques, comme celles de type labyrinthe ou avec un cône au centre. Ces modèles ralentissent la prise de nourriture et augmentent la sensation de satiété.

4. Faites-lui faire de l’exercice

Parallèlement à une alimentation en adéquation avec ses besoins, l’exercice est indispensable pour le contrôle du poids de votre chien ou chat. Il est généralement recommandé de lui faire faire une promenade de 30 minutes tous les jours, mais le besoin d’activité physique varie d’un animal à l’autre selon son âge, sa race ou encore son état de santé.

A lire aussi : Le récit inouï d'un chien disparu pendant 12 ans jusqu'à la détection de sa puce par un agent

Adaptez les sorties et les activités à ses spécificités, encouragez-le à se dépenser de manière ludique, notamment en jouant avec lui. Cela contribuera aussi à son bien-être mental et émotionnel et il vous en sera reconnaissant.