Le sauvetage de 2 chats abandonnés dans une benne à ordures conduit à l'ouverture d'une enquête

© RSPCA

En Angleterre, les employés d’une entreprise de rénovation ont découvert 2 chats abandonnés au fond de l’une de leurs bennes. Les félins terrifiés y avaient été placés délibérément. La RSPCA est intervenue et lance un appel à témoin.

2 chats découverts dans une benne industrielle ont été secours par la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), rapportait Chronicle Live.

Le mercredi 29 décembre, des employés d’une entreprise de rénovation, située dans le secteur de Teal Farm Park à Washington (comté de Tyne and Wear, Nord-est de l’Angleterre), avaient été alertés par des bruits provenant d’un container servant à entreposer les déchets de verre.



RSPCA

En inspectant la benne, ils se sont rendu compte que 2 chats se trouvaient au fond de celle-ci, dont les parois étaient hautes de 3 mètres. Il était clair que quelqu’un les y avait délibérément déposés pour les abandonner, car il leur était impossible d’y accéder par leurs propres moyens.

Les employés ont aussitôt contacté la RSPCA locale, qui a envoyé un enquêteur, Trevor Walker, sur les lieux. L’homme a dû grimper pour porter secours aux félins, qui étaient terrorisés. Il a également découvert un panier pour chat à leurs côtés, ce qui n’a fait que conforter la thèse de l’abandon volontaire.

Les chats auraient pu mourir de faim ou être gravement blessés par du verre

D’après Trevor Walker, la situation aurait pu être encore pire pour les chats, car ces bennes d’habitude remplies de débris de verre étaient vides à ce moment-là, l’entreprise étant fermée durant les fêtes de fin d’année.



RSPCA

Pris en charge, ils ont été emmenés au refuge de la RSPCA, où ils continueront de recevoir soins et attention jusqu’à leur adoption ou leur placement en famille d’accueil.

A lire aussi : La vidéo toute douce d'une chatte se lovant contre un veau dessine un sourire sur le visage de milliers d'internautes



RSPCA

Les 2 chats sont un mâle et une femelle adultes, appelés respectivement Simon et Sox par le personnel du refuge. L’association a lancé un appel à témoin pour tenter d’identifier l’auteur de cet abandon et l’amener à en répondre devant la justice.