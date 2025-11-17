Les employés d’une boulangerie sur le point de fermer se mobilisent pour trouver une maison aimante au chat dont ils s’occupent

Pendant de longues années, Stefan n’a eu personne sur qui compter. Le félin errant avait perdu le goût de la vie jusqu’à ce que de bonnes âmes décident de prendre soin de lui. Ces dernières travaillaient dans la boulangerie devant laquelle il errait. Aujourd’hui, l’établissement a fermé, mais les amis du chat ne l’ont pas abandonné.

Certaines amitiés sont parfois inattendues. Les employés d’une boulangerie anglaise sont parvenus à créer un lien spécial avec un chat errant qui ne laissait personne l’approcher. La boule de poils, baptisée Stefan par ses amis humains, appréciait la compagnie de ceux-ci. Cette harmonie a malheureusement été rompue quand l’établissement a dû fermer. C'était toutefois un mal pour un bien, car le félin recherche une vraie maison désormais.

Ce sont les membres de l’association Cole & Friends Animal Rescue qui l’ont récupéré après que le personnel de la boulangerie leur a fait part de sa situation. Celui-ci leur a raconté sa rencontre avec l’animal et comment il était parvenu à gagner sa confiance avec le temps.

Cole&Friends Animal Rescue / Facebook

Un long travail de confiance

Les employés ont rencontré Stefan il y a environ 2 ans. Le chat avait approximativement 5 ans, mais ce qui les a frappés, c'est qu'il était marqué par la vie. En effet, il était plutôt mal en point et semblait déprimé : « À sa première apparition, il était semi-sauvage, très méfiant envers les humains et ne se laissait pas toucher. Il était également extrêmement sale, signe souvent qu'un chat a perdu espoir et a arrêté de se toiletter », expliquait un porte-parole de l’association à Newsweek .

Touché par le félin, le personnel de la boulangerie a décidé de garder un œil sur lui, car il savait qu’il n’avait personne d’autre sur qui compter. Stefan s’est doucement senti en confiance et bien entouré avec ses bienfaiteurs. Ils revenaient chaque jour, prouvant sa loyauté envers ces derniers. Alors, quand ceux-ci ont appris que le magasin allait bientôt fermer ses portes, ils ont décidé de ne pas le laisser tomber.

L’association Cole & Friends Animal Rescue a pris le relais et s’est chargée de lui trouver une famille d’accueil. Elle a partagé son histoire sur les réseaux sociaux et de nombreuses personnes ont relayé la publication. Finalement, Stefan a pu être logé en attendant de trouver sa propre famille.

Tout le monde espère qu’il pourra enfin trouver la paix au sein d’un foyer chaleureux : « Chaque chat mérite de la chaleur, un lit moelleux, des mains douces, une alimentation saine et de bons soins de santé, et nous espérons que le moment de Stefan arrivera enfin », souhaitait l’organisme.