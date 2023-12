2 chats errants mal en point se rencontrent en famille d'accueil et décident de remonter la pente ensemble

Ils ont tous 2 été pris en charge par la même mère d’accueil et souffraient des mêmes maux. Une chatte appelée Fuzzy et son congénère Mystic ont compris qu’il serait plus facile pour eux de surmonter les difficultés en le faisant ensemble.

Andrea Christian, mère d’accueil bénévole pour St Francis Society Animal Rescue, association basée à Tampa en Floride (Etats-Unis), s’est vu confier une chatte errante très mal en point.

Appelée Fuzzy Biscuits, la féline à la robe roux et blanc n’avait connu jusque-là que les rudesses de la vie dans la rue. Elle avait donné naissance à plusieurs portées par le passé. Après son sauvetage, elle a été stérilisée et a eu droit à un nouveau départ auprès d’Andrea Christian.



Andrea Christian / Instagram

Elle était atteinte de la gale, qui lui avait fait perdre son pelage en divers endroits du corps. Elle était toutefois heureuse de manger à sa faim et de dormir en un lieu confortable et sûr, probablement pour la première fois de sa vie.



Andrea Christian / Instagram

Andrea Christian accueillait un autre chat à ce moment-là, un mâle répondant au nom de Mystic et souffrant de la gale lui aussi. Il venait d’en finir avec l’errance et avait, lui aussi, un long chemin à parcourir pour s’en remettre. La bénévole a eu l’idée de présenter ce beau matou blanc aux yeux vairons à Fuzzy.



Andrea Christian / Instagram

Ils se sont adorés dès leur rencontre. Mystic est allé vers Fuzzy et tous 2 se sont blottis l’un contre l’autre, s’échangeant affection et ronronnements.



Andrea Christian / Instagram

« Comme un couple de conte de fées »

« Ils se guérissent l’un l’autre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur », dit leur bienfaitrice à Love Meow.

La chatte est devenue beaucoup plus active et curieuse depuis qu’elle a fait connaissance avec Mystic. Quand elle a un jouet, elle s’empresse d’aller le partager avec lui.



Andrea Christian / Instagram

Leurs robes ont repoussé et ils ont tous 2 repris du poids. Ils n’ont plus grand-chose à voir avec ce qu’ils étaient au moment de leur arrivée chez Andrea Christian. Les soins de cette dernière et leur amitié les ont transformés.

« Ils aiment tout le monde et sont tous les 2 de très bons chats. Ils sont comme un couple tiré d'un joli conte de fées », indique la bénévole. Inséparables, Fuzzy et Mystic ont passé 6 mois côte à côte et attendent à présent de trouver une famille pour toujours.

A lire aussi : Quand un ancien chat de rue adopté montre ses instincts sauvages en jouant avec son compagnon (vidéo)



Andrea Christian / Instagram