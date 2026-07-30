Les employés d’un service de secours démontent une voiture pour sauver un chaton de 7 semaines et lui trouvent une famille d'accueil

Un chaton a été secouru à temps après avoir été découvert coincé dans une voiture, puis confié à une famille d'accueil où il reprend des forces. Âgée de seulement 7 semaines, la jeune chatte reçoit désormais tous les soins nécessaires avant de pouvoir être proposée à l'adoption.

Dans le sud-ouest de l'Angleterre, le siège du service d'incendie et de secours du Devon et du Somerset (Devon and Somerset Fire and Rescue Service) a été le théâtre d'un sauvetage félin un peu particulier. Il a débouché sur le placement de la petite rescapée en famille d'accueil, rapportait le Midweek Herald .

D'habitude, ce genre de sauvetage est réalisé par les pompiers, mais ces derniers n'étaient pas sur les lieux à ce moment-là. Ce sont donc d'autres employés qui sont intervenus : des collaborateurs des services numériques et données, des ressources humaines, de la gestion des ressources opérationnelles et du soutien exécutif en l'occurrence.

Ils ont été sollicités par un habitant qui entendait des miaulements dans sa voiture et ne parvenait pas à en déterminer l'emplacement exact. Ils ont dû démonter plusieurs éléments du véhicule pour avoir accès au chaton femelle au pelage tigré ; la minette était cachée derrière le passage de roue.

Une fois libéré, le chaton a été appelé Jessie. Les pièces de la voiture démontées ont ensuite été remises en place.



Cats Protection

Âgée de 7 semaines et donc trop jeune pour être séparée de sa mère, la petite Jessie a d'abord été confiée à Amy Down, responsable des données d'entreprise au Service d'incendie et de secours du Devon et du Somerset. Elle a contacté l'association Cats Protection Honiton & Axe Valley, auprès de laquelle elle avait adopté un chat par le passé.

« Jessie est aujourd'hui saine et sauve, en pleine forme »

L'organisation a rapidement trouvé une famille d'accueil pour Jessie, celle de la bénévole Heidi Cruickshank. « Grâce à la réactivité de l'automobiliste et à l'intervention de l'équipe du service d'incendie, Jessie est aujourd'hui saine et sauve, en pleine forme… et dotée d'un ronronnement incroyablement puissant », dit sa mère d'accueil.

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Celle-ci ajoute que la jeune chatte était très sale et couverte de puces au moment de son sauvetage. « Nous lui apportons donc beaucoup de soins, d'affection et de socialisation afin qu'elle s'habitue aux bruits d'un foyer et soit prête à vivre dans une famille », poursuit sa bienfaitrice.

Heidi Cruickshank souligne la « chance » que le chaton a eue en réchappant à une telle situation. « Elle aurait pu rester coincée et mourir de faim, ou tomber de la voiture alors qu'elle roulait », déclare-t-elle à ce propos.



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L'info Woopets : à partir de quel âge un chaton peut-il être séparé de sa mère et proposé à l'adoption ?

Un chaton ne devrait pas être séparé de sa mère avant l'âge de 8 semaines, et un départ vers sa famille adoptive est généralement recommandé à partir de 10 à 12 semaines. Cette période supplémentaire lui permet de poursuivre son sevrage alimentaire, mais aussi d'achever son apprentissage des comportements essentiels auprès de sa mère et de sa fratrie.

Une séparation trop précoce peut favoriser l'apparition de troubles du comportement (morsures, difficultés à gérer la frustration, peur excessive) et fragiliser le jeune chat sur le plan sanitaire. Attendre le bon moment contribue à son équilibre et facilite son adaptation dans son futur foyer.