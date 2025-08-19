Les clients d'un magasin de bricolage assistent ébahis à l'abandon d'une portée de chatons de quelques jours sur le parking, une bénévole passe à l'action

Alors que les abandons d’animaux sont en recrudescence durant la période estivale, certaines scènes choquent par leur brutalité et leur totale indifférence. A Los Angeles, une portée de chatons a récemment été abandonnée en plein jour, sous les yeux de nombreux témoins. Heureusement, le destin a placé une âme bienveillante sur leur chemin.

On ne le dira jamais assez, l’abandon d’animaux est un véritable fléau, faisant subir de terribles traumatismes aux victimes, mettant leurs vies en danger et rendant le travail des refuges et associations encore plus difficile. Si la plupart des auteurs agissent discrètement, souvent la nuit et dans des endroits isolés, celui qui s’est débarrassé récemment d’une portée de chatons à Marina del Rey, à l’est de Los Angeles (Etats-Unis), l’a fait en plein jour et au milieu de la foule.

Les faits en question, rapportés par The Dodo , se sont effectivement déroulés un lundi matin sur le parking d’un magasin de bricolage, dans la ville californienne.

Il y avait du monde, entre les clients qui sortaient de l’établissement et ceux qui en sortaient, mais cela n’a pas empêché le conducteur d’une voiture rouge de déposer un carton avant de repartir sur les chapeaux de roues.

Quand les nombreux témoins se sont approchés de la boîte et l’ont ouverte, ils ont été stupéfaits d’y découvrir 8 petits félins nouveau-nés.



Par chance, une bénévole de l’association locale Kitt Crusaders était présente sur les lieux à ce moment-là. Elle est vite intervenue pour mettre les chatons en sécurité et prendre soin d’eux, avant d’en informer les responsables de l’organisation.

Les chatons sont entre de bonnes mains

“Quand elle a vu à quel point ils étaient jeunes (elle estime qu'ils avaient environ 5 jours), elle a proposé de les accueillir, raconte Mary Shaughnessy, la fondatrice de Kitt Crusaders, à The Dodo. Elle nous a contactés et nous nous sommes tous précipités pour lui apporter la nourriture et les fournitures dont ils avaient besoin, et même un incubateur !”



En raison du grand nombre de bébés chats à gérer, la mère d’accueil est aidée par une autre bénévole.

Les 8 chatons ont été victimes d’un acte odieux, mais ils ont rencontré la bonne personne au bon moment. Bien que privés de leur mère, ils peuvent désormais grandir et s’épanouir dans de bonnes conditions.

