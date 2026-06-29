Les chats sont immunisés contre les caries dentaires : mythe ou réalité ?

Les chats seraient-ils vraiment immunisés contre les caries ? Pas exactement. Leur dentition échappe souvent aux problèmes humains, mais elle peut être touchée par une maladie mystérieuse qui détruit les dents de façon progressive et douloureuse. On vous en dit plus dans cet article.

Souvent considéré comme un animal peu sujet aux problèmes dentaires, le chat bénéficie pourtant d’une santé bucco-dentaire qui mérite une attention particulière. Si les caries classiques sont plus rares chez lui que chez l’être humain, cela ne signifie pas que ses dents sont à l’abri des maladies.

Le mythe du chat « protégé » contre les caries dentaires

En effet, contrairement aux idées reçues, les chats ne sont pas totalement protégés contre les caries. S’ils semblent moins touchés que les humains, c’est notamment grâce à leur alimentation naturellement pauvre en sucres et à une dentition adaptée à leur régime carnivore. Leur bouche offre également un environnement moins favorable au développement des caries classiques.

Cependant, cette apparente résistance peut donner une fausse impression de bonne santé bucco-dentaire. En réalité, les chats peuvent souffrir de plusieurs problèmes bucco-dentaires, notamment des lésions dentaires très douloureuses appelées lésions de résorption dentaire ou lésions du collet.

La réalité : une maladie dentaire silencieuse qui touche de nombreux petits félins

La résorption dentaire chez le chat ou résorption odontoclastique féline (FORL) est une maladie auto-immune fréquente qui provoque une destruction progressive de la dent, non pas à cause de bactéries comme dans une carie classique, mais par un mécanisme impliquant les odontoclastes, des cellules spécialisées qui attaquent progressivement les tissus dentaires. Les lésions peuvent ainsi concerner la racine comme la couronne dentaire, entraînant une sensibilité accrue, une perte de substance dentaire et parfois des complications nécessitant une prise en charge vétérinaire.

Cette affection touche particulièrement les chats adultes et âgés et peut être très douloureuse, même si l’animal continue souvent à dissimuler sa souffrance. Les signes d’alerte sont d’ailleurs souvent discrets : perte d’appétit, difficulté à mâcher, préférence pour certains aliments, mauvaise haleine, salivation excessive ou changements de comportement.

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Comme les lésions peuvent être invisibles à l’œil nu, seul un examen vétérinaire, parfois complété par une radiographie dentaire, permet de détecter les dents atteintes. Des contrôles réguliers sont donc essentiels pour préserver le confort et la santé du chat.

L’info Woopets – Comment prévenir les problèmes dentaires chez un chat ?

Pour protéger la santé bucco-dentaire de votre chat et éviter l’apparition de douleurs ou de maladies dentaires, la prévention est essentielle. Quelques gestes simples permettent de limiter les risques :