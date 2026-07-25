Les chats peuvent-ils attraper des coups de soleil ?

Nous autres humains sommes habitués à mettre de la crème solaire pour protéger notre peau de l’astre du jour et éviter les coups de soleil. Mais qu’en est-il de nos fidèles compagnons aux pattes de velours ? Leurs poils peuvent offrir une certaine protection, mais ne couvrent pas toutes les parties du corps. Les oreilles ou encore le museau sont particulièrement exposés aux rayons UV. Une exposition répétée peut provoquer des lésions sérieuses, voire le développement d’un cancer. Alors, quels sont les bons gestes pour protéger votre chat ?

Comme vous, votre petit félin adoré peut souffrir d’un coup de soleil, même s’il arbore un manteau de fourrure. Les rayons ultraviolets atteignent facilement les zones où le pelage est fin ou absent. Les oreilles, le museau, le contour des yeux et parfois le ventre chez les matous qui aiment s’allonger sur le dos restent vulnérables.

Les chats au pelage blanc ou très clair présentent un risque encore plus élevé, car leur peau contient moins de mélanine, un pigment qui contribue à protéger contre les effets des UV. Les animaux qui passent de longues heures au soleil, notamment sur un rebord de fenêtre ou dans le jardin, sont également davantage exposés.

Un coup de soleil se manifeste souvent par une peau rouge, chaude, sensible ou qui pèle. Votre moustachu préféré peut se gratter, secouer la tête ou montrer des signes d'inconfort lorsque vous touchez les zones atteintes.

Quels sont les risques des coups de soleil chez le chat ?

Quand les expositions se répètent, les lésions peuvent devenir chroniques. La peau de votre chat s'épaissit, des croûtes apparaissent et les plaies cicatrisent difficilement.

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Le principal danger est l'apparition d'un carcinome épidermoïde, un cancer de la peau directement favorisé par les rayons UV. Cette maladie touche le plus souvent les oreilles, le museau et les paupières. Elle débute parfois par une petite croûte qui semble anodine avant d'évoluer progressivement en une plaie persistante.

Une prise en charge précoce par votre vétérinaire améliore les chances de traitement. Nous vous recommandons vivement de le consulter dès qu'une rougeur, une croûte ou une lésion inhabituelle pointe le bout de son museau sur une zone exposée au soleil.

Le conseil de Woopets : comment protéger votre chat contre les dangers du soleil ?

Nous vous conseillons de limiter les expositions pendant les heures où le soleil est le plus intense, généralement entre la fin de la matinée et le milieu de l'après-midi. Si votre chat sort, veillez à ce qu'il dispose toujours d'endroits ombragés où se réfugier.

Attention, les matous vivant en appartement ne sont pas à l'abri ! En effet, les vitres laissent passer une partie des rayons UV. Si votre compagnon aux longues moustaches dort chaque jour derrière une baie vitrée, il peut lui aussi subir les effets du soleil.

Pour les chats les plus sensibles, notamment ceux au pelage blanc ou présentant des zones dépilées, votre vétérinaire peut recommander une crème solaire spécialement conçue pour les animaux. Il ne faut jamais appliquer une solution destinée aux humains sans avis professionnel, car certains ingrédients peuvent être toxiques.

De plus, prenez l'habitude d'examiner régulièrement les oreilles et le joli minois de votre chat. En repérant rapidement une rougeur ou une petite croûte, vous pouvez agir avant que les lésions ne deviennent beaucoup plus graves.