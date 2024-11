Un homme fait un voyage de 22 heures pour sauver un chat atteint de la leucose féline que personne ne voulait adopter

Ash est un magnifique chat concerné par le virus de la leucose féline (FeLV), une maladie grave et contagieuse entre félins qui s’attaque au système immunitaire de son hôte. Il a été découvert en train d’errer dans les rues de Dallas, et personne n’a proposé de l’adopter. En règle générale, les matous atteints du FeLV trouvent difficilement chaussure à leur patte…

Son histoire a été partagée à travers plusieurs publications sur la plateforme Reddit, par un auxiliaire vétérinaire. Son caractère unique et son diagnostic ont touché des milliers d’internautes. Très vite, les posts à propos de cette boule de poils ont dépassé les 10 000 mentions « j’aime ».

© @redjww / Reddit

Un long voyage pour changer la vie d’Ash

Joshua, originaire de l’Illinois, fait partie de ces milliers de personnes ayant suivi l’histoire d’Ash. Après avoir ressenti le grand frisson du coup de foudre, il a décidé d’ouvrir les portes de sa maison et de son cœur à ce chat en quête d’une famille pour la vie !

Comme il l’explique à la rédaction de Newsweek, il désirait adopter un seul félin et n’a pas hésité avant de faire un voyage de 11 heures pour le rencontrer. « Les expéditions improvisées sont mes préférées, confie Joshua, ma femme et moi avons de la famille répartie dans tout l’Oklahoma et le Texas, alors nous avons décidé que ce serait une bonne excuse pour aller là-bas. »

A lire aussi : Un chat devenu père de substitution pour 5 chatons orphelins dévoile sa journée type de papa poule (vidéo)

Un chat heureux

Sur Reddit, Joshua a partagé une photo du nouveau membre de sa famille, qui a récolté plus de 6 000 « likes ». En légende, il indique être « un homme à chien », mais qu’il ne pourrait pas être plus heureux avec le chat Ash.

« Merci de lui avoir donné un foyer », écrit un utilisateur. « Merci de lui avoir offert une famille qu’il mérite pour qu’il puisse être heureux, au chaud et aimé », commente un autre.

Ces 22 heures de voyage en valaient la peine !