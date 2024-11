Cette chienne ayant "de la tristesse dans les yeux" attend sa chance au refuge depuis 1500 jours

En recueillant Shyla, les bénévoles œuvrant dans un refuge floridien étaient persuadés que cette chienne douce et pleine de qualités allait vite être adoptée. Ce n’était assurément qu’une question de semaines ou de mois. Ils étaient loin de penser que son séjour durerait plus de 4 ans.

Sauvée de l’errance, une chienne appelée Shyla avait été admise au refuge de la Humane Society of Naples (Floride), à environ 200 kilomètre à l’ouest de Miami, en 2020.

Les bénévoles qui s’occupaient d’elle dans la structure d’accueil avaient rapidement pu voir à quel point elle était adorable. Son seul défaut était qu’elle se montrait réservée envers les humains et qu’il lui fallait du temps pour se fier à eux. Malgré tout, ses bienfaiteurs n’étaient pas vraiment inquiets quant à ses chances de trouver un foyer aimant assez vite. Cela n’a pourtant pas été le cas.



Humane Society of Naples

1500 jours après son arrivée à la Humane Society of Naples, Shyla est toujours dans l’attente d’un nouveau départ.

Energique, joueuse et pouvant même faire montre d’espièglerie par moments, la chienne semble néanmoins affectée par toutes ces années passées dans un box. « Son caractère est toujours le même, mais on peut dire que le refuge a eu un impact », explique ainsi Patrizia Vila, responsable chez la Humane Society of Naples, à The Dodo.



Humane Society of Naples

« Il y a de la tristesse dans ses yeux, même dans ses bons jours »

« Elle dort généralement le matin et ne réagit pas du tout à l'arrivée du personnel, poursuit-elle. Les meilleurs moments pour [Shyla] sont lorsque nous la réveillons, jouons avec elle dans la cour ou courons chercher un pup cup [NDLR : crème glacée pour chien] avec elle. Il y a de la tristesse dans ses yeux, même dans ses bons jours, car elle ne peut pas passer plus de temps avec les gens qu'elle aime. »



Humane Society of Naples

La responsable insiste sur le fait que plusieurs rencontres sont nécessaires pour permettre à Shyla d’accorder sa confiance à ses potentiels futurs adoptants, mais peu de personnes sont disposées à le faire.

En attendant que la chance finisse enfin par lui sourire, l’équipe du refuge fait tout pour qu’elle se sente aimée et entourée.

Humane Society of Naples