« Au début, j'ai pensé que c'était une blague », son chat commet plusieurs délits, elle doit comparaître devant le tribunal

Depuis plusieurs années maintenant, Dominique est sur le qui-vive. Elle veille à ce que son chat, Rémi, ne pose pas les pattes dehors. Non pas parce qu’il est un chat d’intérieur, mais parce que l’une de ses voisines traque les pas de l’animal. Elle l’accuse, notamment, de pénétrer sur sa propriété et de semer le trouble. À cause de cela, pour la seconde fois, son propriétaire va devoir comparaître devant un tribunal.

Depuis 3 ans maintenant, Dominique Valdes ne profite plus comme autrefois de sa maison à Agde. Sa voisine a décidé de la traduire en justice pour une raison plutôt inhabituelle. Elle accuse effectivement le chat de la sudiste, Rémi, de perturber sa tranquillité et son espace en pénétrant notamment dans son jardin. Une situation qui perturbe le bien-être de l’animal, tout comme celui de sa maîtresse.

« Absurde et grotesque », ce sont les mots utilisés par Dominique et rapportés par The Holidog Times pour qualifier ce conflit. Lorsqu’elle a adopté Rémi, elle souhaitait lui offrir une vie confortable et était ravie de pouvoir lui offrir un extérieur. Malheureusement, tout le monde ne voyait pas l’arrivée du félin de cet œil.

Des caméras de surveillance installées

Un jour, la propriétaire du félin a eu la malheureuse surprise de constater que sa voisine ne tolérait pas la présence de Rémi. Elle a notamment rapporté des faits d’intrusion dans son jardin, avec quelques bêtises du quadrupède, notamment le fait qu’il aurait uriné sur une couette et taché un mur avec ses pattes.

Dominique a eu beau expliquer qu’il était difficile de surveiller les faits et geste d’un chat, cela n’a pas pris. Sa voisine a refusé de revoir sa position et, au contraire, elle a porté plainte. Ainsi, en 2025, la propriétaire de Rémi a dû régler une amende de 1 250 € pour cette affaire. Puis, elle a appris qu’elle devait à nouveau se rendre au tribunal avant la fin de l’année pour une « récidive » de Rémi, a priori enregistré plusieurs fois avec des caméras de surveillance.

Dominique est très affectée par cette situation, qui lui a provoqué beaucoup de stress. Dans son combat contre cette voisine, elle a obtenu le soutien du président de la SPA et de plusieurs habitants du coin. Une pétition a aussi été lancée dans l’espoir que la situation évolue et que Rémi, désormais confiné à la maison, puisse à nouveau jouir de l’extérieur.