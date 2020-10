Le septuagénaire aux 40 chats, dépassé par les événements, reçoit une aide providentielle de la part des habitants de sa commune, touchés par sa situation

Propriétaire d’une quarantaine de chats, Jacques D'Henry avait été sommé par la préfecture du Doubs de les faire stériliser et identifier. Un mouvement de solidarité s’est mis en place autour du retraité et des félins.

En août dernier, nous évoquions la situation de Jacques d’Henry et de sa quarantaine de chats vivant dans une propriété insalubre, dans le hameau de la Chapelle-des-Buis à Besançon (25). Les autorités avaient notamment découvert 30 corps de félins dans le congélateur du retraité de 77 ans. Il expliquait qu’il n’avait pas le cœur à s’en séparer après leur décès.

La préfecture avait ordonné une évaluation sanitaire, qui n’a pas relevé de maltraitance. Des conclusions contestées par la SPA.

Comme le rapporte France Bleu, son histoire a suscité une vague de solidarité. Des sacs de croquettes et des boîtes de pâtée lui ont été fournis pour l’aider à s’occuper de ses chats. Une aide plus que bienvenue pour le septuagénaire en situation précaire, qui se « prive pour nourrir et soigner [ses] animaux ».

France Bleu indique également qu’il a reçu des accessoires : paniers, niches, couvertures… Les associations Au Bonheur des Chats Libres (Besançon) et L’Ecole du Chat (Arbois) ont assuré la coordination de ces dons. En outre, une personne s’est gratuitement chargée d’installer une toiture au-dessus de l’enclos où vivent les chats.

L’homme a exprimé sa gratitude envers tous ces gens qui lui viennent en aide : « je ne sais pas comment les remercier. Je me sentais très seul, c'est peut-être pour ça que j'ai pour ainsi dire baissé les bras ».

Il s’efforce de respecter les instructions de la préfecture en ce qui concerne la stérilisation et l’identification de ses chats. 18 d’entre eux ont été stérilisés et identifiés. 4 autres devraient l’être dans les prochains jours, en attendant le reste.

Par ailleurs, une entreprise a été chargée par la ville de Besançon de nettoyer le terrain entourant sa maison, qui était envahi par les détritus.

Enfin, une cagnotte a été mise en ligne par Au Bonheur des Chats Libres sur la plateforme Gofundme afin d’aider le retraité à réhabiliter son logement et prendre soin des chats.