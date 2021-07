Le sauvetage délicat d’un chat coincé entre 2 maisons après être tombé du toit

En Angleterre, bénévoles et pompiers ont porté secours à un chat qui s’était retrouvé pris au piège dans le très étroit espace séparant 2 maisons. Le félin ne pouvait plus bouger et ne cessait de miauler pour exprimer sa détresse et appeler à l’aide. Des briques ont dû être retirées pour le libérer.

Kevin et sa famille se souviendront longtemps de la mésaventure de ce chat à la robe blanc et noir. Comme le raconte The Northern Echo, il s’est retrouvé en fâcheuse posture après s’être aventuré un peu trop loin de la maison de ses maîtres et exploré d’autres habitations.

L’incident a eu lieu à Middlesbrough, dans le Nord-est de l’Angleterre. Des habitants entendaient les miaulements désespérés du chat en question. Ils ont fini par le localiser ; l’animal était coincé entre le mur d’une maison et le garage de la propriété voisine.

D’après Shane Lynn, membre l’antenne locale de la RSPCA, Kevin s’était retrouvé bloqué dans un espace extrêmement étroit, de 8 cm environ, et il ne lui était même plus possible de bouger.

The Northern Echo

La RSPCA était donc sur les lieux pour tenter de lui porter secours, tout comme les pompiers venus du centre de Cleveland. Malgré leur savoir-faire et leur équipement, bénévoles et soldats du feu n’ont pu atteindre l’endroit où se trouvait le chat en détresse.

Secouru et remis à sa famille

Heureusement, la propriétaire du garage leur a facilité la tâche en les autorisant à retirer quelques parpaings du mur autour de Kevin. Le quadrupède a ainsi pu être libéré, avant d’être pris en charge par Shane Lynn. Ce dernier l’a ensuite emmené chez le vétérinaire.

Mis à part un genou enflé, le chat ne souffrait de rien de grave. L’examen réalisé par le vétérinaire a également révélé que Kevin porte une puce d’identification. Grâce à celle-ci, Shane Lynn a pu retrouver ses propriétaires et le leur remettre.

The Northern Echo

A lire aussi : Un chat en quête d'une famille a été ramené 3 fois au refuge

Reconnaissants et soulagés, les maîtres du félin ont expliqué au bénévole qu’ils avaient emménagé dans le quartier un mois plus tôt. Shane Lynn lui a de nouveau rendu visite une semaine après le sauvetage, constatant que Kevin s’était bien remis de cet épisode.

Il a également déclaré que cette histoire constitue une preuve supplémentaire de l’importance de l’identification des animaux de compagnie.