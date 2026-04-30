Le ronronnement du chat possèderait des vertus curatives sur ses fractures : qu'en dit la science ?

On sait aujourd’hui que le ronronnement de nos compagnons aux pattes de velours a des propriétés apaisantes. En plus d’être associées à du confort et de la sérénité, ces vibrations pourraient jouer un rôle dans la guérison des os et des tissus, selon plusieurs études scientifiques. On vous en dit plus dans cet article !

Le ronronnement correspond à une vibration régulière produite par le larynx, dont la fréquence se situe généralement entre 25 et 150 hertz. Des recherches en biomécanique ont montré que ces basses fréquences sont précisément celles utilisées dans certaines thérapies vibratoires pour stimuler la régénération du corps.

En effet, les vibrations autour de 25 et 50 hertz sont connues pour favoriser la formation osseuse. Elles activent notamment les ostéoblastes, des cellules responsables de la fabrication des os et de l’amélioration de leur densité. À des fréquences légèrement plus élevées, elles contribuent aussi à la réparation des muscles, des ligaments et des tissus mous en stimulant la circulation sanguine et la production de collagène.

Le pouvoir du ronronnement chez le chat

Une étude bioacoustique menée par Elizabeth von Muggenthaler* a montré que les fréquences émises par les chats correspondent précisément à celles utilisées pour accélérer la cicatrisation et la consolidation des fractures.

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Nos amis félins ronronnent non seulement lorsqu’ils sont détendus, mais aussi quand ils sont stressés ou blessés. Le ronronnement agirait comme un micro-massage permanent, qui stimule leur organisme et explique en partie leur capacité à récupérer rapidement après certaines blessures.

Chez l’humain, les effets restent plus difficiles à démontrer de manière directe, mais les scientifiques s’accordent sur un point. Les fréquences du ronronnement correspondent effectivement à celles utilisées en thérapie vibratoire. Cela suggère un potentiel bénéfique, notamment en complément d’un traitement médical classique !

Toutefois, précisons que le ronronnement à lui seul ne peut pas guérir une fracture. Les recherches actuelles parlent plutôt d’un effet indirect, comme la réduction du stress, une amélioration du bien-être et une stimulation biologique légère.

L’info de Woopets : comment savoir si votre chat est blessé ?

Un chat qui souffre montre souvent des signes discrets, qui ne sont pas toujours faciles à détecter. En règle générale, il a tendance à se cacher, à devenir moins actif ou à changer de comportement (agressivité, anxiété…). Nous vous invitons à surveiller la moindre boiterie, des miaulements inhabituels, une perte d’appétit inexpliquée ou encore une sensibilité au toucher.

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Vérifiez également la présence de plaies, de gonflements ou de saignements. Un pelage négligé ou une respiration anormale peuvent aussi vous alerter. Si vous remarquez ce type de manifestation chez votre petit compagnon aux longues moustaches, veuillez contacter votre vétérinaire sans plus attendre pour éviter les complications.

*« The felid purr: A healing mechanism? », Elizabeth von Muggenthaler, Journal of the Acoustical Society of America, 1er novembre 2001.