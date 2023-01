Le ras-le-bol de la SPA après la découverte d'un chat abandonné sur un parking

Un chat a été abandonné derrière un véhicule en stationnement, sur un parking situé à proximité d’un refuge seine-et-marnaise. Un triste abandon de plus pour la SPA locale, où on ne comprend pas cette attitude de la part des propriétaires.

La SPA de Vaux-le-Pénil (77) pousse un « coup de colère » sur sa page Facebook, après un énième abandon constaté récemment près de son refuge. Un chat a, en effet, été déposé dans sa caisse de transport placée derrière une voiture sur un parking, rapportait La République de Seine-et-Marne.

Les faits ont eu lieu le jeudi 22 décembre. La découverte a été faite par un moniteur d’auto-école, qui s’est aussitôt rendu au refuge pour en informer le personnel.

L’emplacement du félin à la robe rousse aurait pu lui valoir un accident, même s’il se trouvait dans sa caisse en osier. Une mauvaise manœuvre de la part d’un automobiliste quittant son stationnement, et le pire serait arrivé au quadrupède.

Céline Touguay, qui dirige le refuge, ne décolère pas. « Ce n’est malheureusement pas la première fois que nous constatons un tel geste », dit-elle à La République de Seine-et-Marne.

« Nous n'arriverons jamais à comprendre pourquoi un être vivant, qui a certainement partagé sa vie avec quelqu'un en lui donnant de l'affection et de l'amour, peut ainsi finir, avec si peu de considération, de la part des personnes qui l'on ainsi abandonné », peut-on également lire sur la page Facebook de l’association.

Le chat confié à la fourrière, puis à la SPA

Le chat est castré, mais pas identifié. Au refuge, on ne sait donc absolument rien de son passé. Il doit séjourner 8 jours à la fourrière de Vaux-le-Pénil. Passé ce délai légal, si personne ne vient le réclamer, il pourra être pris en charge par la SPA et proposé à l’adoption.



La SPA - Refuge de Vaux le Pénil / Facebook

La SPA pénivauxoise qui rappelle, par ailleurs, qu’elle se met à la disposition des personnes ne pouvant plus garder leurs animaux pour que l’abandon se fasse dans les meilleures conditions possibles, sur rendez-vous. Le but est à la fois d’assurer la sécurité de l’animal et d’en savoir plus sur ce dernier, ce qui facilitera ensuite son placement.

Dans son post Facebook, l’association demande de ne pas céder « à cette facilité très souvent dangereuse pour l'animal ».