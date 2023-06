Le parcours émouvant de Peach, chaton orphelin trouvé seul et malade dans l'herbe

Au Québec (Canada), une femme entendait des miaulements alors qu’elle se trouvait chez elle. En sortant voir ce qui se passait, elle a fini par découvrir un minuscule chaton femelle tabby seul dans l’herbe et totalement perdu. Il n’y avait ni sa mère, ni le reste de sa portée. Dans ces conditions, la jeune chatte avait peu de chances de s’en sortir.

Sa bienfaitrice le savait pertinemment et a aussitôt lancé à un appel à l’aide. Elle ne pouvait pas s’empêcher d’être attendrie et admirative en observant cette petite créature qui hurlait de toutes ses forces et faisait montre d’une énorme détermination.



One cat at a Time / Instagram

Une association locale est venue la chercher et a commencé à s’occuper d’elle, tout en se lançant à la recherche d’une structure mieux équipée. Elle a contacté One Cat at a Time, qui a tout de suite accepté de prendre en charge ce chaton maigre et malade. « On nous a demandé de l'emmener. Comment dire non à un petit visage comme le sien ? », raconte Marie, la fondatrice, à Love Meow.

Peach – c’est ainsi qu’elle a été appelée – ne manquait pas d’appétit, ni de volonté. Elle s’accrochait au biberon à chaque repas comme si c’était son dernier. Au fil des jours, elle a repris du poids et de l’énergie. L’infection respiratoire dont elle souffrait commençait à disparaître grâce aux traitements.



One cat at a Time / Instagram

Bientôt prête pour la prochaine étape

Plus le temps passait, plus elle gagnait en assurance, en curiosité et en vivacité. Après quelques jours en couveuse, Peach a été installée dans une grande pièce avec de multiples accessoires et des jouets à volonté.



One cat at a Time / Instagram

Elle n’a eu aucun mal à apprendre à utiliser la litière. A 6 semaines, elle est passée à une alimentation solide et se montre toujours aussi bruyante, notamment à l’heure des repas et quand elle réclame de l’attention.

Encore quelques semaines et Peach sera prête à être adoptée. En attendant, elle continue de donner de la voix et de progresser à vue d’œil.

One cat at a Time / Instagram