Une chatonne orpheline trouve du réconfort auprès d'un mouton en peluche qu'elle considère comme sa maman

La pauvre Mila a eu un début bien difficile dans la vie. À peine née, elle s’est retrouvée entièrement seule, sans frère et sœur de portée ni mère pour l’élever. Pourtant, elle s’est battue et a tout donné pour survivre et grandir. Sa détermination, et le réconfort d’une maman de substitution, lui ont permis de devenir une magnifique jeune chatte. Une histoire relatée par LoveMeow.

Mila a bénéficié de la présence rassurante d’un mouton en peluche

Mila a été déposée au refuge One Cat At a Time, situé au Canada. Elle avait alors seulement 3 jours, mais son poids était celui d’un bébé tout juste né. Elle a été immédiatement placée dans un incubateur, pour maintenir sa température corporelle élevée, comme l’aurait fait le ventre chaud de sa mère. Elle a également été nourrie de manière très régulière.

© one.cat.at.a.time.rescue / Instagram

Afin qu’elle ne se sente pas seule, un mouton en peluche, animé d’un battement de cœur, lui a été mis à disposition. Tout de suite, Mila s’est blottie contre cette maman de substitution, et cette présence l’a apaisée. Elle a pris l’habitude de s’endormir tout contre elle.

Mila est devenue une magnifique jeune chatte

Malgré un début compliqué, Mila a continué à bien se nourrir et se reposer, ce qui lui a permis de grandir presque normalement. Une fois suffisamment grande, elle a pu sortir de son incubateur, et découvrir les merveilles du monde qui l’entourait. Elle a appris à jouer et à se bagarrer contre des petites peluches. Elle a aussi fait la rencontre du chien de la famille d’accueil, et n’a même pas eu peur de lui !

© one.cat.at.a.time.rescue / Instagram

Maintenant, Mila est devenue une magnifique jeune chatte et a eu la chance d’être rapidement adoptée. Dans sa nouvelle famille, elle ne connaîtra plus jamais la solitude. En plus de l’amour de ses parents, elle s’est liée d’amitié avec leur chienne, Stella.

© one.cat.at.a.time.rescue / Instagram

Pour cette nouvelle vie, le félin a aussi eu droit à un nouveau prénom : Kimchi. Elle passe désormais ses journées à jouer avec Stella, puis s’effondre de fatigue et dort contre elle, comme elle le faisait avec sa maman mouton au début de sa vie…