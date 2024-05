Cette chatte protectrice monte la garde dans sa maison et réagit de manière sidérante lorsqu’un inconnu s’approche (vidéo)

Cleo vit au Nouveau-Mexique (États-Unis), avec sa propriétaire se faisant appeler Evoleyes sur TikTok et sa sœur féline Baby. La calico de 6 ans est très protectrice envers sa petite famille, à tel point qu’elle garde sa maison sous surveillance.

On dit souvent que les chats sont rois à la maison, et que nous avons tendance à vivre chez eux plutôt que l’inverse. Cette affirmation semble d’autant plus vraie lorsqu’on visionne les publications de Cleo postées sur TikTok.

@baby.and.cleo / TikTok

« Elle dirige cette maison »

Cleo est une reine chez elle. Elle ne participe pas aux frais de loyer, ni aux tâches ménagères, mais accapare tout de même le trône et fixe ses règles. Par exemple, si sa propriétaire a l’indécence de ferme une porte dans le logement, la féline sera à ses trousses pour la sermonner : « Nous n’avons pas le droit de fermer les portes », plaisantait la femme.

Cleo n’aime pas non plus se plier à l’autorité. Elle aura toujours son mot à dire si sa maîtresse lui donne un ordre : « Elle est douce, mais un peu aigrie » précisait son humaine. Laquelle aime sa féline avec sa personnalité affirmée.

Une excellente gardienne

D’ailleurs, ce caractère peut avoir du positif, puisque Cleo protège d’une patte de fer son territoire et ses proches. Dans une vidéo relayée par Newsweek, on l’entend grogner en fixant sa porte d’entrée, les oreilles pointées vers l’avant. Sa maîtresse a précisé : « Cleo grogne quand elle entend quelqu'un devant notre porte. Chat de garde en service ».

Avec une telle gardienne, la maison est vraisemblablement bien protégée !