Le moment drôle et attendrissant où une chatte rencontre son nouveau petit frère qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau (vidéo)

Quand une chatte adulte rencontre son nouveau compagnon, plus jeune mais lui ressemblant, les premières secondes peuvent réserver bien des surprises. C’est ce qu’ont vécu les propriétaires de Cora en lui présentant Remi, un adorable chaton fraîchement adopté.

Lorsque l’on présente son animal de compagnie à un nouveau, on ne peut jamais prédire la nature de leurs réactions, même lorsqu’ils appartiennent à la même espèce et possèdent des caractères similaires. L’attitude qu’ont eu Cora et Remi le jour où ils ont fait connaissance est à la fois amusante et touchante.

Cora, chatte adulte à la robe tuxedo, était le seul animal de sa famille jusqu’à ce que ses propriétaires décident de lui “offrir” un petit frère. Ils ont, en effet, adopté Remi, adorable chaton mâle dont le pelage ressemble énormément à celui de son aînée.

Leurs humains se demandaient comment l’un et l’autre allaient réagir en se découvrant mutuellement. Ils ont eu la bonne idée de filmer les présentations.

A ce moment-là, Remi vaquait tranquillement à ses occupations félines sur un canapé. Il s’est couché, puis a commencé à se lécher les pattes, sans se douter que sa congénère venait d’entrer dans la pièce.



@cora.and.remi / TikTok

La curiosité de Cora l’a amenée à s’approcher du canapé. Elle s’est dressée pour jeter un coup d’oeil sur le nouveau venu, puis a bondi pour le rejoindre. Jusque-là, le chaton ne se rendait pas encore compte de la présence de la chatte à ses côtés.

Tombée à la renverse face à sa version miniature

Il s’est retourné et s’est retrouvé nez à nez avec elle. Les 2 ont eu un mouvement de recul, qui était toutefois plus prononcé chez Cora. Elle est même tombée du canapé. La surprise était de taille pour l’un comme pour l’autre.

Cette scène est visible dans la vidéo ci-dessous, postée le 7 août 2025 sur TikTok, où elle a généré plus de 800 000 vues, et relayée par PetHelpful :

Aujourd’hui, Remi et Cora forment un duo extrêmement complice. Ils sont les vedettes du compte “@cora.and.remi”, où leurs aventures quotidiennes sont suivies par plus de 11 000 followers.