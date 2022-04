Le jour du déménagement, un chaton reste coincé dans le mur de sa nouvelle maison et nécessite l'intervention des pompiers

Le jour du déménagement, un chaton reste coincé dans le mur de sa nouvelle maison et nécessite l'intervention des pompiers

© Tyne and Wear Fire and Rescue Service

Quelques heures à peine après avoir découvert son nouveau foyer, un facétieux chaton a déclenché l’intervention des pompiers en se mettant en mauvaise posture. Le petit félin s’est retrouvé coincé dans une cloison.

La curiosité est un vilain défaut et elle peut valoir bien des mésaventures. Bien que n’étant âgé que de 8 semaines, Tubs l’a déjà vérifié à ses dépens. La propriétaire de cet adorable chaton noir a dû faire appel aux pompiers à 3 heures du matin pour le secourir, rapporte ITV News.

Le sauvetage a eu lieu le vendredi 25 mars. Quelques heures plus tôt, Tubs découvrait son nouvel environnement. Danielle Douglas, 22 ans, venait tout juste de l’adopter, elle qui avait récemment emménagé dans cet appartement à North Shields (nord-est de l’Angleterre), après avoir vécu à Wigan dans le Grand Manchester.



Danielle Douglas

Il a suffi d’un bref moment d’inattention pour que la jeune femme le perde de vue. Tubs a disparu, laissant sa maîtresse affolée. Elle s’est mise à le chercher partout, laissant des friandises et de l’herbe-aux-chats à divers endroits dans l’espoir de l’attirer hors de sa cachette, mais sans résultat.

Désespérée, elle a cherché des astuces sur Internet. Danielle Douglas a appliqué l’une d’elles, consistant à diffuser les enregistrements audio des ronronnements d’une chatte. Ce à quoi Tubs a répondu en miaulant. La jeune femme a ainsi pu le localiser ; le chaton se trouvait derrière le mur de la salle de bain.

Quelques minutes ont suffi aux pompiers pour libérer le chaton

Il avait réussi à se faufiler dans une étroite ouverture entre le carrelage et la tuyauterie des WC pour se retrouver coincé à l’intérieur de la cloison. Incapable de l’en faire ressortir, elle a fini par appeler les pompiers.

Arrivés rapidement, ces derniers ont retiré quelques carreaux et les panneaux de la baignoire, pour accéder à l’animal et le restituer sain et sauf à sa propriétaire.

A lire aussi : Un chat abandonné 3 fois recommence à aimer la vie grâce à un couple chaleureux



Tyne and Wear Fire and Rescue Service