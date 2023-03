Le hobby de cette chatte malvoyante et à la tête penchée ? Regarder par la fenêtre aux côtés de son meilleur ami

Le quotidien d’Ellie était extrêmement difficile du temps où elle errait seule dans les rues new-yorkaises. Cette chatte souffrant de cécité et ayant la tête inclinée sur le côté aurait eu bien du mal à survivre longtemps dans ces conditions, mais riverains et bénévoles lui ont apporté l’aide dont elle avait besoin.

C’est sur un parking de l’arrondissement new-yorkais de Brooklyn (Etats-Unis) qu’une chatte à la robe tigrée appelée Ellie avait été remarquée par des habitants. Inquiets pour le sort du félin errant dont la tête penche sur le côté, ils ont décidé de se mobiliser pour le secourir.



Greenpoint Cats / Instagram

Ils ont été aidés par les membres d’associations locales de protection animale, dont les bénévoles de Greenpoint Cats et City Critters. La chatte a ensuite été confiée à une famille d’accueil, d’après le récit rapporté par Cole & Marmalade.



Greenpoint Cats / Instagram

Après un premier examen vétérinaire ayant révélé qu’elle était malvoyante, Ellie a été vue par plusieurs spécialistes s’étant intéressés à son inclinaison de tête. Les bénévoles pensaient qu’une infection auriculaire pouvait être à l’origine de cette position, mais ils ont été soulagés d’apprendre qu’elle n’était atteinte d’aucun trouble. La chatte est simplement venue au monde comme cela.

Aujourd’hui, rien n’empêche Ellie de mener une vie heureuse et épanouie dans son foyer provisoire. Elle profite de toutes les belles choses que lui offre sa nouvelle existence en attendant la prochaine grande étape, celle de l’adoption.

Des amis inséparables et une passion commune

D’ici là, elle compte bien continuer de passer autant de temps que possible avec Jay, son meilleur ami. De 4 mois son cadet (elle est âgée de 10 mois), elle l’a rencontré chez la famille d’accueil. Les 2 chats sont rapidement devenus inséparables.

Leur activité préférée consiste à se poser côte à côte face à la fenêtre pour observer ce qui se passe dehors, notamment le passage des oiseaux. Ellie ne peut évidemment pas les voir clairement, mais elle prend plaisir à percevoir leurs mouvements et leurs ombres.



Greenpoint Cats / Instagram

Chez Greenpoint Cats, on la décrit comme étant une chatte « bavarde et agile, affectueuse et sage ». Quant à Jay, il est un « petit bonhomme maladroit et intuitif qui peut percevoir la mauvaise humeur d’autrui et sait comment l’inverser ».



Greenpoint Cats / Instagram

Leur famille d’accueil et les bénévoles espèrent à présent leur trouver une famille pour toujours.

A lire aussi : Un chaton errant demande de l'aide à une dame au grand cœur, puis revient avec un ami