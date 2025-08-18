Le dialogue surréaliste et drôle entre une chatte mécontente de l'arrivée d'un jeune congénère et ses propriétaires (vidéo)

Quand on pense faire le bonheur de son animal en lui offrant un compagnon, la réalité peut parfois surprendre, voire faire sourire. C’est ce qu’ont découvert les humains de Jangi, une chatte au caractère bien trempé, en accueillant un nouveau venu dans leur foyer. Ce qui devait être le début d’une belle amitié s’est transformé, dans un premier temps, en une vive protestation. Avec un peu de patience, toutefois, la féline a fini par changer de posture.

Les propriétaires Jangi, une adorable chatte de race Bombay et à la robe noire, avaient l’impression que cette dernière se sentait un peu seule. Ils avaient pensé que la meilleure solution pour y remédier, tout en permettant à un animal de connaître la chaleur et l’amour d’une vie de famille, était d’en adopter un autre.

C’est ainsi qu’est arrivé Bangi, un chaton British Shorthair, dans le “royaume” de Jangi. Les propriétaires de la minette ne s’attendaient pas forcément à ce qu’elle l’accueille à pattes ouvertes dès le premier jour, et ce n’est d’ailleurs pas ce qu’elle a fait. Elle semblait même particulièrement contrariée par la venue de cet “intrus”.



“Nous avons adopté le chat pour Jangi afin qu'elle puisse avoir un ami, mais au début, elle était très en colère contre le nouveau membre de la famille”, explique, en effet, la propriétaire prénommée Yujin à Newsweek .

La chatte a tenu à faire part de son mécontentement à ses humains. Un dialogue à la fois hilarant et attendrissant a ainsi vu le jour entre eux. Ils ont eu la bonne idée de filmer la scène et de partager la vidéo sur leur compte TikTok “@jangimiau”, où elle a généré 2,6 millions de vues depuis le 31 juillet 2025. La voici :

“Ils sont devenus inséparables”

“Tu devras juste t'y habituer”, peut-on entendre le mari de Yujin dire à Jangi, qui lui répond par des miaulements appuyés. “Je sais que c’est ta maison, mais tu vas devoir la partager, poursuit l’homme. Tout ira bien. Tu t’habitueras à lui et tu l’aimeras”.

Il disait vrai, puisque “entre ce moment-là et aujourd'hui, Jangi a appris à aimer Bangi. Ils sont devenus inséparables et dorment et jouent ensemble tout le temps”, d’après Yujin.