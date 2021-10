Le destin a guidé les pas de ces randonneurs vers un chaton chétif, qui errait seul dans les bois

Lors d'une randonnée en montagne, un couple canadien ne s'attendait pas à jouer le rôle de sauveteur. Un chaton fragile, affamé et perdu dans les bois avait désespérément besoin d'aide.

Arianne et son partenaire ont rencontré un homme faisant les cent pas. Ce dernier avait entendu un chaton crier dans les bois, mais n'a pas réussi à l'attraper. Les bons Samaritains ont décidé d'unir leurs forces pour mettre la créature chétive en sécurité.

© Chatons Orphelin Montréal

Le trio a suivi les miaulements dans l'espoir de trouver la petite boule de poils. Arianne et ses compagnons ont finalement découvert la cachette du chaton. Secoué par l'épreuve, l'animal s'est calmé dans les bras de la randonneuse. Le monsieur qui était arrivé le premier sur les lieux a poussé un soupir de soulagement, sachant que le minuscule félin était enfin à l'abri.

Le groupe s'est mis en quête de sa maman, ainsi que de ses éventuels frères et sœurs. Hélas, aucun congénère n'a été aperçu, rapporte Lovemeow. Le couple a enveloppé son protégé dans une couverture et l'a ramené à la maison.

© Chatons Orphelin Montréal

Le chaton a commencé à se rétablir

Arianne a contacté son amie Sarah, bénévole au sein de l'association Chatons Orphelins Montréal. La bonne âme a immédiatement accepté de prendre en charge le chaton, qui a été nommé Clochette.

© Chatons Orphelin Montréal

« Elle avait 4 semaines, mais pesait à peine 400 grammes. Elle était très maigre et avait faim », a expliqué Céline Crom, une autre volontaire. « Elle a eu de la chance d'avoir été retrouvée par des personnes gentilles, parce qu'elle n'aurait pas survécu seule dans les bois ».

Sarah, sa mère adoptive, s'est occupée d'elle 24 heures sur 24. En quelques jours, Clochette a pris du poids et a recouvré ses forces. Grâce à une alimentation de qualité et aux témoignages d'affection reçus quotidiennement, le chaton est devenu plus vif et curieux. Il a commencé à explorer son nouvel environnement.

© Chatons Orphelin Montréal

Clochette est désormais sereine

Aujourd'hui, Clochette adore sa vie de VIP. Elle aime s'endormir dans son lit douillet, bien loin des branches et des feuilles mortes qu'elle a connues naguère. Rien ne la rend plus heureuse que d'être dorlotée par sa bienfaitrice.

© Chatons Orphelin Montréal

La jeune chatte n'aura plus jamais à se soucier de la nourriture et du logement. Clochette est devenue un véritable chat d'intérieur, et savoure pleinement sa nouvelle condition.

A lire aussi : La vidéo adorable d’un chat qui « imite » sa propriétaire en train de se coiffer récolte des millions de vues sur Internet

© Chatons Orphelin Montréal