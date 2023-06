Le cri d'alarme d'une association après l'abandon d'une chatte et ses chatons devant son refuge déjà saturé

Une chatte et ses chatons ont été pris en charge par un refuge de l’Etat de New York après avoir été abandonnés devant son entrée, rapportait 9WSYR le mardi 6 juin.

L’abandon a eu lieu dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 juin. Les petits félins et leur mère se trouvaient dans une caisse de transport laissée au pied de la porte principale du refuge Central New York SPCA, situé à Syracuse.

D’après les constatations faites sur les chats dès leur admission, ces derniers avaient très probablement passé toute la nuit à l’extérieur. Un traitement qui a scandalisé l’équipe de la CNY SPCA, dont les membres étaient surtout inquiets pour les chatons qui auraient pu ne pas y survivre.

« Nous aimerions rappeler aux gens qu'il est interdit d’abandonner des chiens, des chats, des chatons, des chiots et d'autres animaux pendant la nuit dans les installations de la CNYSPCA, a ainsi indiqué l’association sur sa page Facebook à la suite de ce sauvetage. Les animaux laissés pendant la nuit sont exposés au froid, à la pluie, à la foudre ainsi qu'aux animaux sauvages qui peuvent se trouver dans le secteur ».

Les bénévoles sont d’autant plus dépités que la structure est déjà proche de la saturation en termes de capacité d’accueil. Le refuge héberge actuellement plus de 100 chats et chatons, tous amenés par leurs anciennes familles, abandonnés ou victimes d’actes de cruauté.

L’association a également tenu à souligner qu’il existe une procédure pour confier un animal au refuge et qu’il est important de la respecter pour faciliter la prise en charge, notamment sur le plan médical.

« Notre objectif est de placer tous les animaux dans des maisons pour toujours »

Juin étant le mois national de l’adoption aux Etats-Unis (« Adopt-A-Cat Month »), les frais d’adoption sont réduits de moitié pour les chats de plus d’un an. A la Central New York SPCA, on espère que cela contribuera à sauver des vies et à désengorger le refuge.

« Notre objectif est de placer tous les chats, chiens, lapins et autres animaux dans des maisons pour toujours, a déclaré Troy Waffner, directeur du refuge. Avec le mois de l’adoption, le moment est venu pour les familles qui voulaient un chat d'en avoir un en bonne santé, sociable, contrôlé par un vétérinaire et avec qui partager leurs journées ».

La famille féline récemment recueillie est entre de bonnes mains. La chatte et ses chatons seront tous examinés, soignés et identifiés. Ils seront également stérilisés quand les petits seront suffisamment âgés, pour ensuite être proposés à l’adoption.

CNY SPCA / Facebook