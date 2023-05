Le combat inspirant de Wilson, un chat découvert blessé dans la neige et n'ayant jamais baissé les pattes

Couché seul dans la neige et souffrant de terribles blessures, Wilson a finalement attiré l’attention d’un passant qui lui a trouvé l’aide dont il avait désespérément besoin. La route vers la guérison était toutefois encore bien longue pour le félin.

Quelle métamorphose pour Wilson. Ce chat tabby était très mal en point au moment où une personne l’avait découvert affalé et quasi immobile dans la neige, d’après la SPCA de Colombie-Britannique au Canada (BC SPCA).



BC SPCA

C’est cette association qui l’avait ensuite recueilli dans son centre d’East Kootenay. Le personnel s’est aussitôt rendu compte qu’il présentait une plaie béante au niveau de l’abdomen. Emmené en clinique vétérinaire, le minet a été opéré en urgence. Durant l’intervention, ses lésions se sont avérées encore plus graves que ce que les soignants pensaient. Ils ont dû retirer des tissus nécrosés en grandes quantités.

Après cela, Wilson a été confié à une famille d’accueil, auprès de laquelle il a poursuivi sa convalescence. Il était encore loin de recouvrer la santé, comme l’explique Tia Yakimovitch, responsable au centre de la BC SPCA : « Il y avait des problèmes avec son incision à l'estomac et pendant qu'ils l'examinaient, le vétérinaire a découvert une nouvelle lésion à la patte ».

Par la suite, une autre plaie est apparue au niveau de la queue, dont le chat a finalement dû être amputé. Toutes ces blessures étaient vraisemblablement consécutives au froid extrême auquel il avait été exposé durant sa période d’errance.



BC SPCA

« Malgré tout ce qu'il a traversé, Wilson a l'attitude la plus positive qui soit et la meilleure des personnalités », dit de lui Tia Yakimovitch. Le félin s’est, en effet, montré extrêmement amical et affectueux envers ses bienfaiteurs.

« Le chat parfait »

Son histoire a touché Sophie et Dylan, au point que ce couple a demandé à le rencontrer. Cela a été l’amour au premier regard. « Wilson est entré dans la pièce et s'est immédiatement assis sur les genoux de Dylan, raconte Sophie. Nous savions que nous devions le ramener à la maison et l'intégrer à notre famille ». L’adoption a été officialisée dans la foulée.



BC SPCA

Durant les 2 premiers jours passés dans sa nouvelle maison, le chat préférait se cacher. Il s’est ensuite progressivement détendu et s’est mis à explorer les lieux. Il a même choisi son coin préféré, le rebord de la fenêtre en l’occurrence. Il adore y faire la sieste et observer les autres chats, à qui il émet de jolis miaulements.

A lire aussi : Un chat réagit de manière amusante lorsqu’il entend sa chanson préférée, et séduit des millions d’internautes (vidéo)



BC SPCA

Wilson sait ce qu’il veut, notamment lorsqu’il s’agit de câlins. « Si vous le caressez au mauvais endroit, il déplacera sa tête et votre main vers la zone où il veut que vous le caressiez », explique ainsi sa nouvelle propriétaire.

Pour Dylan, Wilson est tout bonnement « le chat parfait ».