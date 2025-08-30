Laissés dans une boîte devant la porte d’une bénévole, ces chatons se battent pour prendre du poids et découvrir le bel avenir qui leur est réservé

Ces 3 chatons de quelques semaines ont été déposés devant une porte, enfermés dans une boîte. Cette porte était celle d’une bénévole et c’est à partir de là que leur avenir a pris une autre tournure. Avant d’envisager l’adoption, un long parcours de reprise de poids a été imposé à ces chatons trop maigres pour leur âge.

« Abandonnés à la porte d’un membre de la communauté », voilà le sort réservé à ces 3 petites boules de poils sans défense. Selon Jen, bénévole au sein de Kitty of Angels, ils étaient âgés de 2 semaines tout au plus. L’urgence était d’ordre vital pour ces chatons à la température corporelle particulièrement basse et au poids très préoccupant.

@kitty.of.angels / Instagram

Un accueil parfaitement rodé

C’est Jen, mère d’accueil auprès de Kitty of Angels, qui a été contactée pour la prise en charge des chatons. Disposant d’une couveuse, elle pouvait offrir les meilleures conditions pour les 3 chatons.

@kitty.of.angels / Instagram

La bénévole savait que le chemin serait long pour ces 3 boules de poils nommées Fat Tony, Louie Legs et Johnny Tightlips. Si leur avenir était incertain, Jen a choisi de se mobiliser pour que leur santé s’améliore.

@kitty.of.angels / Instagram

« Nous faisions un pas en avant et 2 pas en arrière »

Accueillir d’aussi jeunes chatons n’a rien de facile. Jen en sait quelque chose et cela s’est confirmé lorsqu’elle a nourri au biberon son trio. Lorsqu’elle s’est aperçue que ce mode d’alimentation ne fonctionnait pas, elle a décidé, sur les conseils du vétérinaire, de passer à la sonde. Les petits ont d’abord repris du poids, mais en ont aussi perdu. Ce va-et-vient aura duré plusieurs semaines, accompagné d’une inquiétude évidente. Jen témoignait auprès de Love Meow : « Nous faisions un pas en avant et 2 pas en arrière. Ils prenaient du poids, puis le perdaient à nouveau. Ils ne pouvaient tout simplement pas s’y accrocher ».

@kitty.of.angels / Instagram

3 boules de poils pleines de personnalité

Au bout de 7 semaines, les choses sont rentrées dans l’ordre. Le poids des chatons s’est stabilisé et ils ont chacun commencé à devenir de plus en plus sûrs d’eux. Jen décrivait son trio en ces termes : « Fat Tony est très câlin, mais il aime aussi la bagarre. Il est un peu plus grand que ses frères et sœurs. Tightlips est un petit pot de colle. Elle est toujours la première à venir sur mes genoux quand je m’assois ». En effet, cette dernière qui avait été considérée comme un petit mâle s’est en fait révélée être une femelle. Toujours proche de son frère, Louie Legs montrait aussi un grand dynamisme.

Les 2 frères ont été les premiers à quitter leur famille d’accueil. La petite Tightlips ne devraient plus attendre trop longtemps avant de rejoindre les siens.