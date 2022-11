La vidéo attendrissante d’un chaton supporteur de son équipe de football américain qui tente d’attraper la balle à la télévision

L’utilisatrice de la plateforme Tiktok @fosterkittenmamma et maîtresse de cette adorable chatonne a posté une séquence des plus mignonne sur son compte.

Cette dernière a rencontré un fort succès ! Et pour cause… La boule de poils est manifestement très intéressée par le match de football américain qui se joue entre les équipes Saints et Bengals.

Elle est montée sur le meuble de télévision pour voir de plus près ce qui se déroulait. Lorsque la balle est passée juste devant ses yeux, elle a essayé de l’attraper, avec toute la maniabilité dont savent faire preuve les félins.

Par malchance ou maladresse, la pauvre petite a néanmoins rencontré un adversaire de taille : le vide. Elle est en effet tombée de sa balustrade.

Une attitude juvénile

La propriétaire de la boule de poils a expliqué à Yahoo!Life que cette dernière apprécie regarder l’écran de la télévision chaque jour pour observer les oiseaux des documentaires animaliers.

Elle n’a donc pas été surprise qu’elle s’intéresse également au sport préféré de son peuple, mais a été étonnée par la fin désastreuse de sa passe.

La maîtresse a tout de même rassuré les internautes quant à la bonne santé de son bébé chat. La minette est retombée sur ses pattes et s’en est allée comme si de rien n’était, bien qu’un peu vexée.

La communauté a été charmée par la jeune demoiselle.

On peut en effet lire en commentaire : « le pauvre chaton a peut-être chuté, mais il a touché le ballon et c'est mieux que certains joueurs de la NFL », « ne la jugez pas, elle est en plein apprentissage, mais je suis certain qu’elle fera une grande carrière », ou encore « elle a fait de son mieux et a assuré le spectacle ».

Aujourd’hui, le bébé est passé à une autre de ses occupations préférées, les câlins avec sa maîtresse.

