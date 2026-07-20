La science prouve que votre chat associe mentalement le son de votre voix à la forme de votre visage

Votre fidèle compagnon aux pattes de velours vous observe bien plus que vous ne l’imaginez… Il retient vos habitudes et reconnaît votre voix. Des scientifiques japonais ont montré que nos amis félins réagissent même lorsqu’une incohérence apparaît, après avoir associé la voix de leur propriétaire à un visage affiché sur un écran. Les résultats de cette étude nous en apprennent davantage sur le fonctionnement du cerveau de nos moustachus adorés et leur manière de percevoir les humains.

Des chercheurs de l'université de Kyoto ont voulu savoir si nos petits compagnons aux longues moustaches étaient capables d'associer mentalement la voix d'une personne à son visage. Cette capacité, appelée reconnaissance intermodale, est bien connue chez les humains et observée chez plusieurs espèces sociales comme les chiens, les chevaux ou certains primates. Jusqu'à présent, elle n'avait jamais été démontrée chez le chat.

L’équipe a donc travaillé auprès de 31 matous vivant dans des foyers. Chaque félin a été placé devant un écran sur lequel apparaissaient 2 visages côte à côte. Il pouvait s'agir de son adoptant et d'un étranger, ou de 2 personnes inconnues.

Dans le même temps, les scientifiques diffusaient un enregistrement vocal. Selon les essais, la voix entendue correspondait bien au visage du propriétaire ou, au contraire, était associée à celui de l'inconnu. Les chats étaient ainsi confrontés à une situation cohérente ou à une situation volontairement trompeuse.

Les chercheurs ont ensuite mesuré le temps passé à regarder l'écran, la direction du regard ainsi que le diamètre des pupilles, un marqueur souvent utilisé pour évaluer l'attention ou la surprise chez les représentants de la gent féline.

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Une représentation mentale des humains qu'ils côtoient

Lorsqu'ils entendaient la voix de leur propriétaire, mais que celle-ci semblait provenir du visage d'un inconnu, les chats regardaient plus longtemps l'écran. Cette réaction traduit un effet de surprise face à une situation qui ne correspond pas à ce qu'ils avaient anticipé. Mais lorsque la voix et le visage du propriétaire étaient correctement associés, les matous ne manifestaient pas cette même attention prolongée. Leur cerveau semblait avoir déjà créé un lien entre ces 2 informations.

Cette réaction n'a pas été observée lorsque les chercheurs utilisaient uniquement des personnes inconnues. Les chats ne semblaient pas perturbés par une association erronée entre une voix et un visage qu'ils ne connaissaient pas. Cette différence montre que l'effet repose bien sur la familiarité avec leur propriétaire.

Les auteurs de l'étude estiment ainsi que les chats construisent une représentation mentale des humains qu'ils côtoient au quotidien. Ils ne reconnaissent pas seulement une voix ou un visage de manière indépendante, mais sont capables de combiner ces informations pour identifier une personne.

Cette étude, publiée dans Animal Cognition*, nous en apprend plus sur les capacités cognitives de nos moustachus préférés. Souvent considéré comme plus indépendant que le chien, le chat développe pourtant une connaissance fine des personnes avec lesquelles il vit. Cette aptitude pourrait l'aider à mieux interpréter son environnement, à anticiper les interactions et à adapter son comportement selon son interlocuteur.

Cette étude montre également que la relation entre un petit félin et son adoptant va bien au-delà d'une simple habitude. Au fil des expériences partagées, il mémorise plusieurs caractéristiques propres à son humain et les relie entre elles. Entendre une voix suffit à faire émerger une attente précise concernant le visage qui devrait l'accompagner. Lorsque cette attente est contredite, le chat le remarque immédiatement !

* « Cross-modal individual recognition in domestic cats », Saho Takagi, Minori Arahori, Hitomi Chijiiwa, Atsuko Saito, Hika Kuroshima, Kazuo Fujita, Animal Cognition, 2019.