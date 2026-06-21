La science prouve que le chat est le seul animal qui refuse de travailler pour manger

Saviez-vous que certains animaux préfèrent obtenir leur nourriture en fournissant un effort plutôt que de la recevoir gratuitement ? Les chats, eux, semblent avoir une tout autre philosophie... Une étude menée par l’université de Californie montre en effet qu’ils privilégient largement l’option la plus facile.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, de nombreux animaux ne choisissent pas systématiquement la solution de facilité lorsqu’il s’agit de se nourrir. Chez plusieurs espèces, un comportement appelé « contrafreeloading » consiste à fournir un effort pour obtenir de la nourriture alors qu’une quantité identique est disponible gratuitement.

Cette tendance, observée aussi bien chez les animaux domestiques que chez les animaux de laboratoire ou en captivité, suggère que le comportement de recherche alimentaire ne répond pas uniquement à un besoin alimentaire, mais également à un besoin de stimulation mentale et d’exploration. Les chats font toutefois figure d’exception.

Une étude menée sur des chats de laboratoire a en effet montré qu’ils ne semblaient pas apprécier ce type de défi. Des chercheurs de l’école vétérinaire de l’université de Californie (États-Unis) ont donc voulu vérifier si ce constat se confirmait dans un environnement plus naturel, en observant des chats de compagnie.

Les chats préfèrent largement la nourriture gratuite

Pour cela, les chercheurs ont sélectionné 17 chats domestiques d’intérieur et les ont placés face à 2 choix : un distributeur de nourriture ludique demandant un petit effort pour obtenir les croquettes, et une gamelle classique contenant exactement la même nourriture, mais accessible immédiatement. Lors de 10 séances de 30 minutes, les minous ont été observés et filmés, tandis que leur niveau d’activité était suivi grâce à un capteur.

Les résultats de cette petite expérience publiés dans la revue Animal Cognition* ont été assez clairs. Les chats ont consommé davantage de nourriture dans la gamelle et l’ont choisie plus souvent en premier. Leur âge, leur sexe ou leur tempérament plus ou moins actif n’ont pas changé cette préférence. Certains chats se sont tout de même intéressés au distributeur, mais la majorité a privilégié la solution la plus simple. Une différence notable avec d’autres espèces, qui montre que les chats ne ressentent pas tous le même besoin de « travailler » pour obtenir leur repas.

Une singularité féline encore mal comprise

Par rapport aux rats, souris, gerbilles, oiseaux, chiens, chimpanzés et autres animaux sauvages et domestiques qui ont été testés au fil des ans, les chats semblent donc faire figure d’exception et les chercheurs ne savent pas encore exactement pourquoi.

Depuis près de 50 ans, le « contrafreeloading » intrigue les scientifiques, qui avancent plusieurs explications : certains animaux chercheraient ainsi à lutter contre l’ennui, à reproduire des comportements naturels de recherche de nourriture ou encore à garder un certain contrôle sur leur environnement.

Chez le chat, cette envie de « travailler pour manger » semble moins marquée, peut-être parce que les jeux alimentaires proposés ne reproduisent pas vraiment les sensations de la chasse. Ainsi, même s’ils aiment explorer et traquer, nos petits félins domestiques préfèrent souvent que leur repas soit simplement servi.

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Des recherches supplémentaires sont encore nécessaires pour comprendre cette petite particularité des chats et mieux cerner les liens entre évolution, comportement alimentaire et cognition féline.

* Delgado M.M., Han B.S.G., Bain M.J., « Domestic cats (Felis catus) prefer freely available food over food that requires effort », Animal Cognition, Février 2022, 25(1), 95-102.