La science prouve de manière définitive que les chats connaissent leur nom

Vous avez beau appeler votre chat avec enthousiasme, il continue souvent sa vie comme si de rien n’était. Peut-être ne comprend-il pas son prénom ? Une étude scientifique révèle au contraire que nos petits félins domestiques reconnaissent très bien leur nom et savent le distinguer d’autres mots…

Nos amis les chats ont la réputation de n'en faire qu'à leur tête, au point que beaucoup se demandent s'ils reconnaissent seulement leur nom lorsqu'on les appelle ! Grâce à une étude japonaise publiée dans Scientific Reports*, la réponse est désormais claire : oui, les chats savent faire la différence entre leur nom et d'autres mots. Une découverte qui éclaire d'un jour nouveau leur façon d'interagir avec nous, les humains.

Les chats sont capables de reconnaître leur nom

Pour montrer que les félins reconnaissent bel et bien leur prénom, des chercheurs de l’université de Tokyo ont testé plus de 110 chats issus de foyers ordinaires et de bars à chats au cours de 4 expériences. Les minous, de diverses races, écoutaient d'abord 4 mots neutres de longueur et d’intonation similaires, avant d'entendre leur propre nom. Les scientifiques ont également vérifié si les félins savaient distinguer leur nom de celui de leurs congénères, et s'ils le reconnaissaient lorsqu'il était prononcé aussi bien par leur propriétaire que par un inconnu.

Dans la majorité des cas, les chats réagissaient à leur nom par de subtils mouvements des oreilles, de la tête ou des pupilles, signe qu'ils avaient remarqué la différence. Plus de la moitié des petits félins ont adopté ce type de comportement, alors que moins d'un sur 10 se donnait la peine de miauler ou de se déplacer. Plus surprenant encore, les chats reconnaissaient leur nom même lorsqu'il était prononcé par une personne inconnue.

De quoi confirmer ce que de nombreux propriétaires soupçonnaient déjà : si votre chat ne vient pas quand vous l'appelez, ce n'est probablement pas parce qu'il ne connaît pas son nom, mais parce qu'il a décidé qu'il avait mieux à faire !

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Ce que cette étude nous apprend sur l'intelligence des chats

Les résultats de cette étude s’inscrivent dans des travaux plus larges sur la cognition féline, qui étudient la façon dont les chats perçoivent et interprètent leur environnement sonore et social. Ils montrent que nos compagnons à moustaches possèdent des capacités de discrimination phonétique, leur permettant de distinguer leur prénom d’autres suites de sons proches. On observe également chez eux un début de traitement lexical, c’est-à-dire la capacité à associer un mot à une signification liée à leur vie quotidienne.

Ce processus se construit progressivement grâce à l’habituation vocale : à force d’entendre leur nom répété dans des contextes familiers, les chats apprennent à l’identifier et à le relier à des expériences spécifiques, comme l’heure du repas, des moments de jeu ou de câlins, voire parfois une visite chez le vétérinaire. Selon une autre étude, les chats vivant avec plusieurs congénères sont même capables d’apprendre également à reconnaître le nom de leurs colocataires.

Si nos petits félins ont la réputation de n'en faire qu'à leur tête, cette étude rappelle qu'ils sont loin d'être inattentifs à ce qui se passe autour d'eux. De quoi bousculer, une nouvelle fois, l'image du chat distant et indifférent !

* Saito, A., Shinozuka, K., et al., « Domestic cats (Felis catus) discriminate their names from other words », Scientific Reports, 9, 5394, 2019.