Cognition féline : les chats connaissent le nom de leurs congénères et des humains

On a souvent l’impression que les chats vivent dans leur monde et se désintéressent de ce qui se passe autour d’eux. Pourtant, ils sont bien plus attentifs qu’on ne le croit : ils écoutent, observent et mémorisent ce qu’ils voient et entendent. Une étude récente menée à l’Université de Kyoto au Japon a ainsi montré que nos compagnons à moustaches peuvent reconnaître non seulement leur propre nom, mais aussi ceux des autres chats du foyer et de leurs maîtres, révélant une intelligence sociale et linguistique surprenante.

Les chats sont souvent considérés comme des animaux distants et indépendants, loin de l’attention que l’on prête habituellement aux chiens. Pourtant, sous leur air indifférent, ils écoutent attentivement les conversations qui se tiennent autour d’eux.

Une étude récente menée par Saho Takagi*, chercheur en Sciences animales à l’Université de Kyoto (Japon), révèle que les chats ne se contentent pas de reconnaître leur propre nom : ils sont capables d’apprendre et de retenir le prénom des autres chats du foyer, ainsi que celui de leurs maîtres. Cette découverte, publiée dans Scientific Reports, ouvre de nouvelles perspectives sur la cognition sociale et la mémoire sémantique de nos compagnons à moustaches qui sont bien plus attentifs à notre langage qu’on ne l’imagine.

Les chats reconnaissent nos visages et ceux de leurs compagnons

Pour vérifier cette capacité de mémorisation chez les chats, les chercheurs japonais de l’étude ont mené une expérience sur près d’une cinquantaine de petits félins : certains vivaient dans une maison avec au moins 2 de leurs congénères, d’autres dans un bar à chats.

Les scientifiques leur ont montré des photos de leurs compagnons tout en diffusant soit le bon prénom, soit un prénom erroné, puis ont répété l’expérience avec des photos de leurs maîtres. Ils ont alors découvert que les chats fixaient l’écran beaucoup plus longtemps lorsqu’il y avait une erreur, signe qu’ils avaient remarqué l’incohérence.

© Scientific Reports

Cette réaction était moins marquée chez les petits félins du bar à chats, qui vivent entourés de nombreux autres congénères et ont donc moins d’occasions d’associer un nom à un visage individuellement.

L’étude montre ainsi que plus les chats vivent longtemps dans un foyer avec plusieurs humains et animaux, plus ils apprennent à relier les noms aux visages, sans entraînement spécifique. En clair, nos minous observent et mémorisent activement les liens entre les noms et les visages, révélant une mémoire sociale et une capacité de traitement du langage bien plus fines qu’on ne le pensait.

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Ces découvertes invitent clairement à revoir nos idées reçues sur les chats. Elles offrent également de nouvelles pistes pour la recherche, notamment sur la manière dont nos minous mémorisent et comprennent le langage humain, ainsi que sur les mécanismes de leur apprentissage social.