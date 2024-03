La rencontre entre une femme endeuillée et ce chat pensionnaire d'un refuge qui attend sa chance depuis 1 an

Malgré toutes ses qualités, Luka ne suscitait pas l’intérêt des visiteurs du refuge où il vivait. Les bénévoles avaient du mal à se l’expliquer. La situation a duré près d’un an, puis une dame ayant dû faire le deuil de son chat a voulu le rencontrer.

Luka n’avait que 7 mois au moment de son arrivée au refuge Exploits Valley SPCA, situé à Grand Falls-Windsor au Canada. Les bénévoles s’étaient rapidement rendu compte qu’ils avaient affaire à un chaton aux qualités exceptionnelles. Il était extrêmement amical tant avec les humains que ses congénères, raconte Love Meow.



« Luka est l’un des meilleurs chats de la planète Terre, indiquait, en effet, la SPCA d’Exploits Valley. Il ne veut rien d’autre que d’être aimé et de donner de l’amour. Il fait constamment des câlins ou donne de doux coups de tête aux autres garçons (ses colocataires félins) ».



Pourtant, les semaines se succédaient et personne parmi les candidats à l’adoption ne semblait s’intéresser à lui. 10 mois sont passés depuis l’arrivée du chat au refuge, alors que l’association parlait de lui régulièrement sur les réseaux sociaux en espérant que la chance lui sourie enfin.

« Parfois, les chats restent au refuge pendant de longues périodes et nous ne comprenons pas pourquoi, expliquait la SPCA. Ensuite, cette famille absolument parfaite arrive, et cela prend tout son sens. Cela doit être le cas pour ce gars. »

C’est effectivement ce qui s’est passé. Une dame prénommée Paula a demandé à faire sa connaissance après avoir suivi son histoire.

2 années plus tôt, elle avait perdu son précédent chat qui avait été à ses côtés pendant 15 ans. Sa disparition l’avait si profondément affectée qu’elle avait décidé de ne plus avoir d’animal de compagnie. Paula avait toutefois changé d’avis 6 mois plus tard en rencontrant une chatte calico appelée Chole dans un refuge local où elle s’était rendue pour faire un don. Elle avait fini par l’adopter.

« L’amour au premier regard »

« J'ai Chole depuis un peu plus d'un an maintenant, mais j'avais cette voix dans ma tête qui disait qu'il y avait un autre bébé qui avait besoin d'une maman, confie Paula. Quand j'ai vu le visage de Luka, mon cœur s'est emballé. Je savais qu'il viendrait à la maison avec moi. »

Au refuge, elle a pris le chat tuxedo dans ses bras et ce dernier s’est immédiatement blotti contre elle. Entre Paula et Luka, « c’était l’amour au premier regard ».



L’adoption officialisée, Luka a pu découvrir sa nouvelle maison, que Chole n’était pas vraiment ravie de partager avec un congénère au départ. Il s’est toutefois montré patient et persévérant.



Après avoir vainement tenté de sympathiser avec la chatte à plusieurs reprises, il a fini par avoir gain de cause. Un jour, il a rejoint Chole sur le canapé et s’est hasardé à la toiletter. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle l’a laissé faire.



Depuis, Chole et Luka sont inséparables. Ce dernier n’a jamais été aussi heureux ; il a un foyer, une propriétaire attentionnée et une amie féline qui l’apprécie.

