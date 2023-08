La reconstitution historique d'une bataille se transforme en opération de sauvetage de chatons

Michael Hammond est membre de la Tiger Light Guard, un groupe de passionnés prenant part à des reconstitutions de batailles de la Guerre de Sécession, ou guerre civile américaine.

Récemment, lui et ses camarades, vêtus d’uniformes et munis d’équipements de l’époque, avaient installé leur campement en forêt pour le weekend. Alors qu’ils venaient d’achever de poser leurs tentes le samedi matin, « un des sergents est venu nous dire qu’un soldat avait trouvé un chaton, raconte Michael Hammond à The Dodo. Elle miaulait très fort, ce qui a poussé [le soldat] à partir à sa recherche. Le chaton était complètement trempé et émettait des miaulements très tristes ».



Tiger Light Guard / Facebook

Il avait plu abondamment la nuit précédente, et la robe tigrée de la pauvre jeune chatte était littéralement gorgée d'eau. Heureusement, l’un des membres du groupe avait de l’expérience en sauvetage animalier. Il s’est empressé d’envelopper le petit félin dans une couverture et l’a placée près du feu de camp.

La jeune chatte se détendait et ses tremblements s’amenuisaient à mesure que sa température corporelle remontait. Alors que les soldats l’entouraient, un de leurs collègues est revenu en courant pour leur apprendre qu’il venait de découvrir 2 autres chatons. C’est là que Michael Hammond et le reste du groupe ont compris qu’ils avaient affaire à un abandon.



Tiger Light Guard / Facebook

Les 3 petits félins étaient à nouveau réunis et manifestement ravis d’être enfin au chaud. Leurs bienfaiteurs n’avaient pas grand-chose à leur donner à manger, hormis quelques morceaux de viande séchée. Ils leur ont ensuite servi une gamelle d’eau.



Tiger Light Guard / Facebook

« Les chatons ont vraiment été adorables »

Repus et réhydratés, les chatons ont pu se reposer. Les acteurs-soldats se sont relayés pour veiller sur eux. « Quand nous étions au camp, ils dormaient dans une caisse à munitions garnie d'une couverture en laine. Chaque fois que nous revenions, ils étaient sortis et manipulés. Les chatons ont vraiment été adorables », relate Michael Hammond.



Tiger Light Guard / Facebook

La reconstitution a eu lieu comme prévu durant tout le weekend. Quand le moment est venu de lever le camp, les membres de la Tiger Light Guard ont décidé que le premier chaton découvert, la femelle, deviendrait la mascotte du groupe. Elle et les 2 autres ont été adoptés par des soldats.

A lire aussi : Une chatte à 5 pattes et gravement malade affiche une joie de vivre exceptionnelle malgré les difficultés



Tiger Light Guard / Facebook

Qui sait ce qu’il en serait advenu de ces vulnérables créatures sans les hommes au grand cœur qui les ont trouvées et secourues… Grâce à eux, les chatons ont désormais familles et maisons.