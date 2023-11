Une vie de rêve pour Edith, chatte de ferme férue d'équitation (vidéo)

Edith n’échangerait sa vie au ranch contre aucune autre. Elle est extrêmement heureuse à la ferme et adore passer du temps avec les chevaux, surtout sur leur dos. Cette chatte est, en effet, une cavalière confirmée dont la présence semble très appréciée de ses montures. Les vidéos où on la voit à l’œuvre sur TikTok sont toutes virales.

A la ferme, Edith est comme un poisson dans l’eau. Sauf qu’elle n’a ni nageoires ni écailles, mais un magnifique pelage tuxedo et des vibrisses. Cette chatte est devenue une petite vedette sur TikTok où elle est surnommée « le chaton du ranch ».

Son propriétaire partage régulièrement des vidéos d’elle sur le réseau social et la plupart de ces séquences totalisent des milliers, voire des millions de vues. L’une d’elles, relayée par Parade Pets, culmine à 6,8 millions depuis sa mise en ligne le 1er novembre. On y voit la chatte s’adonner à son activité favorite : monter à cheval.

Vous avez bien lu, Edith est une cavalière de talent. Elle a, en effet, pris l’habitude de sauter sur le dos de ses amis équins pour se laisser promener par ces derniers. Elle est extrêmement à l’aise dans cet exercice, et les chevaux de son maître ne voient aucune objection à ce qu’elle les utilise comme moyen de transport. Ils semblent même apprécier sa présence.



@theranchkitty / TikTok

Souvent, les fermiers élèvent des chats pour que ces derniers éloignent les rongeurs de leurs installations agricoles, mais le quotidien d’Edith est loin de se résumer à cela.

La ferme est son royaume

Dans une autre vidéo, qui a suscité 7,5 millions de vues à ce jour, on peut voir la minette attendre son propriétaire sur le chemin de gravier menant vers la grange. Il arrête son véhicule et la chatte le rejoint à son bord, s’installant le plus tranquillement du monde sur le siège passager.

La vie au ranch la comble de bonheur. L’endroit est un petit paradis pour elle, mais aussi pour l’autre chat et le chien de la famille qui sont présentés dans d’autres publications. Son congénère est d’ailleurs lui aussi un grand amateur de balades à dos de cheval, comme le montrent les images ci-dessous :

