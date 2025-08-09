La réaction touchante de ce chat face au portrait de son ami canin décédé montre à quel point les animaux sont sensibles (vidéo)

Depuis plusieurs années maintenant, nous savons que les animaux peuvent ressentir des émotions très proches de celles des humains. La tristesse, ou quelque chose qui s’y apparente, en fait partie. Si vous aviez encore quelques doutes par rapport à cela, la vidéo du jour devrait les effacer !

Rocco, un Berger Allemand, était très aimé par ses propriétaires et le reste de sa famille, dont Louie. Ce chat au pelage tigré a passé de bons moments en compagnie du quadrupède, jusqu’à ce que ce dernier rejoigne les anges en fin d’année 2025. Depuis, ses maîtres ont constaté qu’il n’avait jamais vraiment oublié son ami canin et l’ont d’ailleurs filmé dans une scène particulièrement émouvante.

Difficile de savoir ce que ressentent nos amis dans les moments compliqués , comme le décès d’un membre de la famille. Les chats, par exemple, donnent souvent l’impression d’être détachés des événements, et lorsqu’on ne les connaît pas, ils peuvent sembler indifférents à tout ce qui les entoure. Pourtant, ces boules de poils ont bien plus de sentiments que ce que certains voudraient croire.

@jo.pro442 / TikTok

Une réaction touchante

Sur TikTok, l’utilisateur Jojo et propriétaire de Louie a filmé ce dernier dans un moment émouvant. Il souhaitait montrer que « les animaux partagent nos émotions », comme il l’a indiqué en légende. Sur les images, on découvre le chat Louie debout sur le dossier du canapé. Son regard est orienté sur le mur d’en face, où sont accrochés des cadres, dont un avec la photo de Rocco.

Louie le fixe avec insistance, puis, avec sa patte, essaye de le toucher. Peut-être avait-il envie de partager encore des moments de jeu avec son ami décédé , ou retrouver la proximité qu’ils avaient. Quoi qu’il en soit, le visage sur ce cadre ne lui est pas indifférent et nul doute qu’il ne l’a jamais oublié : « J'ai surpris notre adorable chat, Louie, assis au bord du canapé, à contempler la photo de Rocco. Nous pleurons tous la perte de notre compagnon à 4 pattes », commentait son propriétaire.

#germanshepherd #cats#petloss #petlossgrief #petlosssupport #furbabies ? Feelings - Jurrivh @jo.pro442 Our beautiful 13 year old German Shepherd, Rocco, went to heaven on 7/11/25. I caught our sweet cat, Louie, just sitting on the edge of the couch staring at Rocco’s picture. We are all grieving the loss of our furry family member. Animals share our emotions, love them while you have them. We all miss him so very much.???? #pets

Émus, les internautes étaient nombreux à s’exprimer dans la section des commentaires : « Les animaux ont des sentiments et ceci le prouve, je suis vraiment désolé pour la perte de votre beau garçon Rocco », écrivait une personne. D’autres lui ont suggéré de décrocher le cadre et de le mettre à portée de patte de Louie pour qu’il puisse s’en approcher quand il en ressent le besoin.