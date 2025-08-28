La réaction hilarante d'une chatte tombant sur le sosie de son humain en rentrant chez elle (vidéo)

Les chats ne cessent de nous surprendre avec leurs réactions pleines de malice et leur sens aiguisé de l’observation. Une vidéo récemment devenue virale sur TikTok en est la parfaite illustration. On y découvre la confusion hilarante d’une chatte en se retrouvant face à un homme ressemblant à s’y méprendre à son propriétaire. Et pour cause ; il s’agit de son frère. A la fois touchante et amusante, la scène a fait fondre des millions d’internautes.

Emily Whitney, alias “@kittiegumdrops” sur TikTok, se décrit comme étant “infirmière le jour, maman de chats la nuit”. La jeune femme est, en effet, propriétaire de plusieurs compagnons félins, dont une adorable chatte à la robe tabby et répondant au nom de Vivi.

Cette dernière est justement la protagoniste d’une vidéo particulièrement drôle, postée le 10 août 2025, relayée par Newsweek et devenue virale, ayant généré 2,5 millions de vues.

Ce jour-là, la chatte était partie se promener dehors comme à son habitude. Entretemps, le beau-frère de sa maîtresse est venu leur rendre visite.

L’homme et le mari d’Emily Whitney ont beau ne pas être jumeaux, ils se ressemblent énormément. Au point d’avoir créé une grosse confusion dans l’esprit de Vivi.

Lorsque la féline est rentrée à la maison après sa balade, elle s’est retrouvée face au frère de son maître. Celui-ci est resté immobile, comme pour mieux la piéger.



@kittiegumdrops / TikTok

Perplexe, les yeux écarquillés, Vivi s’est figée pendant plusieurs secondes, observant attentivement son vis-à-vis. Elle avait l’impression de voir son humain, mais cette personne n’en avait ni l’odeur, ni la voix.



La toux qui change tout

Ce n’est que lorsque le frère de son “papa” a toussé qu’elle a compris qu’elle était en présence de quelqu’un d’autre. Voici la vidéo :

“C'est la preuve que les chats ont une reconnaissance faciale étonnante, car [les 2 frères] se ressemblent beaucoup“, a plaisanté Emily Whitney en légende.

Des études ont, en effet, démontré que nos amis à vibrisses étaient capables de reconnaître les visages de personnes familières, même s’ils se fient en priorité sur leur odorant et leur ouïe.

Une chose est sûre, Vivi ne se laisse pas facilement duper. Preuve que nos compagnons félins sont aussi observateurs qu’attachés à leurs repères, ainsi qu’à leurs humains préférés