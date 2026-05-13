La propriétaire de ce chat passe des heures à construire un labyrinthe, son chat en sort en quelques secondes (vidéo)

Il n’a fallu que quelques secondes à ce chat pour comprendre le chemin à traverser dans ce labyrinthe construit tout récemment par sa propriétaire. Sa maîtresse pensait qu’il allait s’amuser durant au moins quelques minutes, mais son intelligence a été mise en avant, comme savent bien le faire les félins.

Les chats sont capables de beaucoup de choses : ouvrir des portes de placard, se cacher sous des lits, retrouver des objets perdus. Ils excellent aussi dans l’art du casse-tête, tout comme ce chat qui a montré à sa propriétaire qu’il était encore plus malin que ce qu’elle pensait.

Une amusante déception

La vidéo publiée sur le compte Instagram « @mmeowmmia », et relayée par Cat Time, cumule les vues. Elle adopte un ton humoristique, et dramatique, qui montre aussi la déception de la propriétaire du chat blanc nommé Mia.

Les images s’accompagnent d’une musique aux tons tragiques, et un texte apparait : « Tu as passé des heures à construire un labyrinthe ». L’explication suit en images, avec cette petite chatte qui traverse l’installation en carton construite avec amour, en un temps record.

@mmeowmmia / Instagram

Une concentration qui force l’admiration

Mia impressionne les internautes avec son air très concentré lorsqu’elle est posée par sa maîtresse à l’entrée du labyrinthe. Elle semble analyser l’espace et sait tout de suite ce qu’elle a à faire.

Les internautes ont pris, avec humour, la défense de la propriétaire, en disant : « Commençons à leur demander un loyer déjà ». Les suppositions vont bon train également, notamment avec cette internaute qui explique à la place de Mia : « J’ai étudié la disposition lorsque tu l’as construit ».

Visiblement, tous les chats ne sont pas égaux face à ces jeux « intelligents ». Une internaute témoigne : « Si je mettais mon chat dans un labyrinthe pour voir ce qu’il fait, il s’allongerait et attendrait que je vienne le ‘sauver’ ».

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