Gucci et Lindo, les chats espiègles qui ouvrent placards et réfrigérateur en l'absence de leur propriétaire (vidéo)

Quand vous partez de chez vous pour quelques heures, vous imaginez probablement que votre chat dort paisiblement, observe les oiseaux par la fenêtre, ou joue sagement avec ses jouets ? C’est peut-être le cas pour vous, mais certains félins sont très espiègles. Les chats d’Amanda sont si terribles qu’ils ont besoin d’être sous constance surveillance…

2 frères qui ne s’entendent que pour une chose

Amanda est la propriétaire de 2 félins depuis 2019. Gucci, qu’elle a eu en premier, a été adopté dans un refuge. Quant à Lindo, il a été obtenu quelques mois plus tard, auprès d’un éleveur. Les 2 animaux ne sont pas amis, on peut tout juste dire qu’ils se supportent. Ils ont des caractères diamétralement opposés. Lindo est très énergique, alors que Gucci est plus paresseux. Ils passent beaucoup de temps à se chamailler. Mais il y a bien un point sur lequel ils s’entendent : les bêtises.

C’est toujours Gucci qui commence, mais son frère l’imite et se joint à lui pour empirer la situation. Ils sont si débrouillards qu’Amanda a dû mettre en place un certain nombre de mécanismes de sécurité.

Le plaisir de Guccie ? Fouiller tous les placards de la maison !

« Guccie est espiègle depuis le premier jour », a confié Amanda à Newsweek. En effet, le chat a très rapidement appris à ouvrir les placards pour pouvoir fouiller dedans. Il se débrouille si bien qu’il sait même ouvrir le tiroir sous le four, ou la porte du réfrigérateur !

© guccieandlindo / TikTok

Il est habile, et profite de la moindre occasion où sa propriétaire a le dos tourné pour le faire. Et son frère Lindo prend exemple sur lui. « Lindo a essayé de copier Guccie, mais il n'a pas tout à fait appris à ouvrir complètement les placards pour y pénétrer », a déclaré Amanda.

À force, la situation est devenue vraiment catastrophique. « Il y avait des moments où je rentrais du travail et que je trouvais tous les placards ouverts. Une fois, c'était le réfrigérateur et le congélateur. Il y avait de l'eau partout sur le sol à cause de la fonte des glaces et des sacs de légumes surgelés. »

Face à tout cela, Amanda a installé des systèmes de protection pour empêcher l’ouverture de ses placards. Elle est aussi très prudente avec son four, que les chats ont un jour réussi à allumer. Mais une fois toutes les mesures de sécurité prises, elle préfère en rire qu’en pleurer. Ses félins sont intelligents et la divertissent au quotidien !