La propriétaire d’un chat malade se demande jusqu’où elle peut pousser les dépenses pour ses soins et provoque un débat passionné

Photo d'illustration

Alors que son chat malade doit recevoir des soins onéreux et qu’elle dispose d’un budget limité, une femme interpelle les internautes, qui sont nombreux à réagir sur les réseaux sociaux.

Un animal de compagnie est un membre à part entière de la famille. A ce titre, on est responsable de sa santé et donc des frais liés à ses soins. Toutefois, jusqu’où est-on prêt à aller en termes de dépenses pour le soigner ? C’est la question que posait la propriétaire d’un chat sur les réseaux sociaux ce lundi 15 novembre, alors qu’elle était sur le point de l’emmener en clinique vétérinaire. Des faits rapportés par Newshub.

Habitant Gisborne en Nouvelle-Zélande, elle explique que son ami félin est âgé de 7 ans et qu’elle l’avait adopté alors qu’il n’était encore qu’un petit chaton, découvert dans une décharge.

Tout allait bien jusqu’à ce qu’il tombe malade et ne parvienne plus à ingérer correctement ses aliments. La maîtresse de ce chat se dit aujourd’hui incapable de dépenser « des milliers de dollars » pour sa santé. Si les frais initiaux des consultations vétérinaires ne posaient pas problèmes, la famille sera toutefois dans l’obligation de faire faire des devis et de fixer un budget-limite. Elle évoque un plafond de 200 à 300 dollars néo-zélandais (120 à 190 euros environ).



Image d'illustration

La propriétaire se dit prête à aller au-delà s’il le fallait, mais se demande de combien. « Je sais que les chats sont nos ‘enfants’, mais nous allons devoir mettre une limite quelque part », ajoute-t-elle.

Suivi vétérinaire régulier et assurance pour éviter d’être confronté à ce dilemme

La plupart des internautes ayant répondu à sa question en commentaires ont dit qu’ils seraient disposés à aller jusqu’à l’endettement pour soigner et sauver leurs compagnons. L’un d’eux s’est même dit prêt à hypothéquer sa maison si nécessaire. Un autre a rapporté avoir dépensé plus de 2000 dollars non pas en soins, mais pour faire rapatrier ses chats.

Contactée par Newshub, Alison Vaughan, responsable scientifique à la SPCA, a rappelé que chaque animal ayant des besoins différents, il est difficile d’estimer le budget à allouer à sa santé. S’il tombe malade ou est victime d’un accident, les dépenses peuvent vite atteindre des niveaux imprévus et difficiles à assumer. D’où l’importance, selon elle, « d'avoir des bilans de santé réguliers pour détecter les problèmes à un stade précoce et une assurance pour animaux de compagnie afin d’aider à payer les factures vétérinaires. »