La particularité de ce chat le rend unique et rappelle à quel point il est combatif (vidéo)

Judy a vécu 2 sauvetages dans sa vie. Le premier s'est déroulé lorsqu’il n’était qu’un chaton et le second a eu lieu quelques mois plus tard. Il s’est retrouvé coincé dans le moteur d’une voiture et n’est pas sorti indemne de cette horrible expérience puisqu'il a désormais une particularité physique. Heureusement, cela ne l’empêche pas d’être un chat comblé !