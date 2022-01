Après avoir surmonté l'épreuve de la maladie, 2 chatons aident leur nouveau frère canin à affronter son anxiété de séparation

Secourus et placés en famille d’accueil, 2 chatons sont venus en aide à un chien qui ne supportait pas la solitude. Les 3 animaux sont devenus inséparables.

2 chatons ont été découverts seuls et livrés à eux-mêmes dans une maison abandonnée. Rosemarie, bénévole à l’ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals), les a pris en charge dans la foulée de leur sauvetage.

Les petits félins, qu’elle a appelés Tulip et Sparkles, souffraient de conjonctivite, d’infections respiratoires et étaient couverts de puces. Après les soins reçus dans les locaux de l’ASPCA, Rosemarie les a accueillis chez elle pour continuer de s’occuper d’eux.

Sa chienne Daisy, une croisée Pitbull de 8 ans, était très intéressée par ces nouveaux arrivants. Dès qu’elle a pu les rencontrer, elle s’est employée à leur faire comprendre qu’ils n’avaient rien à craindre de sa part et qu’elle voulait que les protéger. Peu à peu, Tulip et Sparkles ont commencé à lui faire confiance.



ASPCA

Ils avaient grand besoin de cette aide. Daisy aussi d’ailleurs ; la chienne souffrait d’anxiété de séparation. A chaque fois qu’elle revenait de promenade avec Rosemarie, elle rechignait à rentrer à la maison, de peur de s’y retrouver toute seule. Et quand sa maîtresse devait s’absenter, Daisy essayait de l’empêcher de sortir en se mettant entre elle et la porte.



ASPCA

Réconfort mutuel

L’arrivée des chatons a tout changé. C’est surtout Tulip qui l’a aidée à se défaire de cette anxiété, comme le raconte Rosemarie à Daily Paws : « Après la promenade matinale de Daisy, Tulip vient à sa rencontre dans le couloir, puis Daisy la suit à l’intérieur ». Et quand leur maîtresse s’apprête à sortir, « Tulip se couche dans le panier de Daisy, qui l’y rejoint » et se calme.



ASPCA

La chienne et les petits chats se réconfortent et soutiennent mutuellement. Daisy se montre très patiente et bienveillante à leur égard. Elle les toilette et les laisse volontiers grimper sur son dos. « Je pense que Daisy a toujours voulu être une maman. Elle adore les chatons », dit sa propriétaire.

A lire aussi : Une femme aide un chaton errant recroquevillé sur le rebord de la fenêtre, puis le réunit avec son frère



ASPCA