La métamorphose miraculeuse de Rocco, ce chaton qui souffrait d’une maladie grave

Le petit Rocco a connu des débuts bien difficiles. Découvert à l’extérieur et en piteux état, il avait été admis en soins intensifs dès les premiers jours de sa vie. Aujourd’hui, son évolution est si remarquable qu’il est un véritable miraculé aux yeux de sa bienfaitrice.

Vous souvenez-vous de Rocco ? Nous vous parlions de lui en juillet dernier. Ce chaton avait été retrouvé dans les rues de Californie dans un état très inquiétant, avant d’être confié à sa mère d’accueil, Lizzie Lewis.

Rocco s’était ensuite rendu chez un vétérinaire, qui lui avait détecté une hypothyroïdie congénitale féline : une maladie grave qui affecte la croissance et le développement du chaton. Suite à cette découverte, il était resté 9 jours en soins intensifs au sein de la clinique.

Alors que tous les signes jouaient en sa défaveur, le petit Rocco a réussi à reprendre du poil de la bête. Peu à peu, il a su s’alimenter, prendre du poids, et jouer comme le font ses congénères. Des avancées encourageantes pour Lizzie, sa bienfaitrice.

Depuis, sa vie a bien changé !

Quelques semaines plus tard, Rocco quittait le foyer de Lizzie pour rejoindre celui de Randi McQueen, elle aussi mère d’accueil pour chats. Elle a continué à administrer des soins quotidiens au petit chaton. Ce dernier aura toujours un poids et une taille plus petits que les autres félins, mais cela ne l’empêche pas d’être en bonne santé, rapportait Love Meow.

Rocco n’a cessé de faire des progrès de jour en jour et d’épater son entourage. Il a fait preuve de tellement de force et de courage que Randi McQueen s’est prise d’une grande affection pour cette petite boule de poils.

Elle l’aimait si fort qu’elle a décidé qu’il ne quitterait jamais son foyer !

En 3 mois de vie commune, Randi et Rocco se sont beaucoup rapprochés. Le « petit miraculé » n’aura plus jamais à se soucier de l’évolution de son état de santé, puisqu’il sera entre de bonnes mains tout au long de son existence. En effet, Randi a décidé de l’adopter définitivement !

Le félin, qui a bien grandi aujourd’hui, vient de fêter son premier Noël aux côtés de son ange gardien. Il a revêtu son plus beau nœud papillon et s’est donné à cœur joie à l’emballage des cadeaux. Aurait-il pu rêver d’un plus beau Noël ?

