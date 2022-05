2 chatons minuscules et atteints d'une maladie congénitale se sont battus pour la vie dans une nouvelle famille aimante

Une chatte et ses 4 chatons ont cherché eux-mêmes de l’aide en se présentant devant une maison. Deux des petits avaient la taille de chatons de 5 semaines, alors qu’ils en avaient 10. Leur courage a ému la famille d’accueil.

L’association Cat Adoption Team (CAT) située dans l’État de l’Oregon aux États-Unis a pris en charge une adorable famille de chats à la mi-mars 2022. La chatte et ses 4 petits s'étaient présentés d'eux-mêmes devant une maison. Les 5 félins ont ensuite été confiés à Laura, une bénévole d’accueil de l’association. Elle déclare à LoveMeow : « Nous avons tout de suite su que quelque chose n'allait pas pour 2 mâles ». En effet, si 2 des 4 chatons ont pu être adoptés définitivement dès leur arrivée, Buddy et Walter ne pesaient respectivement que 500 et 363 grammes à leurs 10 semaines (contre plus d’un kilogramme pour leurs frères).

Une maladie congénitale

Laura explique qu’en plus de leur retard de croissance, les chatons n’étaient « pas très actifs » et qu’ils semblaient « épuisés ». Une visite chez le vétérinaire a permis de déterminer que Buddy et Walter souffraient d'une maladie rare appelée hypothyroïdie congénitale. « Ce n'est pas courant chez les chatons. Ils avaient un niveau d'hormones T4 très bas et avaient cessé de grandir vers l'âge de 5 semaines », annonce Laura.

Les deux petits félins ont donc reçu un traitement et des soins : une thérapie par les fluides et deux séances d'acupuncture. Les deux premières semaines ont été éprouvantes. Laura et sa fille Cassidy ont fait leur maximum pour les soutenir. « Les choses ont commencé à s'arranger après qu'ils aient été sous traitement thyroïdien pendant quelques semaines », déclare Laura.

Après plus d’un mois de combat pour la vie, Buddy et Walter ont enfin révélé leur côté joueur et espiègle pour le plus grand bonheur de Laura et Cassidy : « Ils s'amusent comme des fous avant de sombrer dans un sommeil profond, en s'entourant l'un l'autre de leurs pattes ». Aujourd’hui, Buddy et Walter ont 4 mois et ont doublé leur taille. Ils seront prochainement stérilisés et partiront vivre chez leurs adoptants qui ont hâte de les accueillir.

