Un chaton trouve le courage de surmonter ses problèmes neurologiques et respiratoires avec le soutien de sa famille d'accueil

Les problèmes de santé de Navidad semblaient insurmontables, mais c’était mal connaître la détermination de ce chaton et celle de sa famille d’accueil. Aujourd’hui, le petit félin est prêt à croquer la vie à pleines dents.

En Pennsylvanie, un chaton errant mal en point venait d’être découvert et recueilli par une association locale, la Humane League of Lancaster. Le jeune chat présentait une brûlure à la bouche et souffrait de troubles neurologiques.



Peu avant Noël, l’organisation a l’a confié à Wilma, l’une de ses mères d’accueil bénévoles. Appelé Navidad, il avait du mal à marcher à se tenir debout. A l’association, on ne connaissait pas la cause exacte de ses problèmes, mais l’hypothèse la plus probable était qu’il avait mordillé un fil électrique.



A son arrivée en famille d’accueil, ses tremblements et son déficit d’équilibre s’étaient atténués, et sa bouche commençait à guérir. Il se remettait également d’une pneumonie. Il était encore craintif à l’égard des humains, mais Wilma l’a aidé à comprendre qu’il était en sécurité.

Navidad a vite appris à apprécier les soins et l’attention que lui accordait la bénévole, notamment les brossages. Il adorait aussi être porté. 3 semaines plus tard, il était suffisamment en confiance pour se mettre à dormir dans son panier, et non plus dans sa caisse de transport ou l’abri de l’arbre à chat.



Navidad sera bientôt adopté

Il a surmonté tous ses problèmes de santé et a gagné en assurance. « Il est devenu un chaton exubérant et enjoué qui veut recevoir toutes les caresses et qui ronronne sans cesse. C'est une petite boule féline douce et câline », raconte Wilma à Love Meow.



Navidad est actuellement traité contre la teigne et sera bientôt prêt à commencer une nouvelle grande étape. Une famille qui avait déjà adopté un chaton accueilli par Wilma par le passé, suivait son histoire sur Instagram depuis le départ. Elle sera désormais celle de Navidad.

