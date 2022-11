Un Français sur 2 a prévu d’offrir un cadeau de Noël à son animal de compagnie malgré l’inflation

La crise n’empêche pas les propriétaires canins et félins d’incorporer des présents pour leurs amis à 4 pattes sur la liste des courses de Noël. C’est ce qui ressort d’un sondage récemment mené par PetSafe , expert mondial des produits pour animaux de compagnie.

En matière de dépenses, l’heure est évidemment à la sobriété, alors que les fêtes de fin d’année approchent à grand pas. Si les courses en prévision de Noël ont commencé, bon nombre de ménages s’abstiendront de faire des folies dans ce contexte d’inflation et de crise économique.

Malgré les difficultés, nombreux sont les propriétaires de chiens et de chats qui ont prévu d’offrir un petit cadeau à leurs animaux de compagnie, qu’ils considèrent comme des membres à part entière de leur famille.

Un constat que viennent confirmer les résultats d’une étude récemment publiée par PetSafe, le spécialiste des produits et accessoires pour animaux. Une enquête menée à l’échelle du Vieux Continent et apportant plus d’un enseignement intéressant.

Elle nous apprend ainsi qu’une majorité de propriétaires d’Europe déclarent souhaiter acheter un jouet, un accessoire ou une friandise pour leurs fidèles compagnons à poils. Ils sont, en effet, près de 6 maîtres européens sur 10 à exprimer ce vœu (59%).

49 % des Français veulent offrir un cadeau à leur animal à Noël

Sur le plan national, l’étude réalisée par PetSafe indique qu’un Français sur 2 (49%) dit envisager de mettre un petit quelque chose pour son ami canin ou félin sous le sapin de Noël.

Outre-Manche, ils sont encore plus nombreux (72%) à faire part de leur souhait de faire plaisir à leurs animaux le matin du 25 décembre, tandis qu’en Allemagne, le pourcentage est nettement moindre (41%).

Des chiffres éloquents quant à la place qu'occupent les animaux dans le cœur de leurs humains.

Des jeux d’éducation et d’occupation aux friandises, en passant par les accessoires pour leur faciliter la vie, c’est bien un Noël pour tous qui vous attend sur le site de PetSafe.

