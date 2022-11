Un chat survit par miracle à une chute de 30 mètres, les vétérinaires tentent de sauver ses pattes meurtries

Sox a survécu à un terrible accident, étant tombé du 7 e étage de l’immeuble habité par ses maîtres. Malgré la douleur et le traumatisme, ce chat a trouvé la force de ramper sur des centaines de mètres avant d’être retrouvé.

Survivre à une chute de 30 mètres paraît impossible. C’est pourtant ce qui est arrivé récemment à un chat, qui a ensuite dû être opéré. Un récit rapporté par le média britannique Express.

Le félin en question répond au nom de Sox et est âgé d’un an. Le lundi 24 octobre, il est tombé du 7e étage de la tour où il vit avec sa famille à Burmantofts, en banlieue de Leeds dans le nord de l’Angleterre.

Ses propriétaires Carol Swanson, 56 ans, et Christopher Noad, 42 ans, étaient totalement angoissés en constatant la disparition de leur chat à la robe noir et blanc. C’est finalement le quadragénaire qui a retrouvé Sox en bas de l’immeuble, alors que le félin venait de se traîner sur près de 200 mètres pour faire le tour du bâtiment après sa chute vertigineuse.

« Il était juste devant la porte, attendant d'entrer. C'était un choc. Nous ne nous attendions pas à ce qu'il soit vivant », raconte Christopher Noad.

Le chat a été immédiatement emmené à la clinique vétérinaire. Quelques jours plus tard, il a été opéré. L’intervention visait à réparer ses pattes fracturées, avec la pose de fils et d’une fixation externe.



Carol Swanson

Opération réussie pour Sox, une cagnotte ouverte

L’opération s’est parfaitement déroulée. Sox, qui se porte de mieux en mieux chaque jour, pourra être débarrassé des fils dans 3 mois.

Carol Swanson et Christopher Noad n’ont pas hésité un seul quand on leur a présenté un devis de 5000 livres (environ 5800 euros) pour les soins du chat. Pour eux, ce dernier est un membre de la famille à part entière, et tout devait être fait pour le sauver malgré leurs ressources limitées.

Une cagnotte solidaire a toutefois été mise en ligne afin de les aider à supporter les coûts de l’opération et des traitements.