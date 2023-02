Tulip, chaton aux pattes déformées, a la ferme intention de mener la plus heureuse des vies malgré son handicap

Dire au revoir à une adorable créature que l’on a soignée, choyée et vu grandir pendant des semaines est tout sauf simple. Ce genre de moment déchirant est toutefois adouci par l’idée que l’animal en question est sur le point de commencer une nouvelle vie avec une famille aimante et qu’on y est pour quelque chose.

C’est ce qu’ont vécu Mel et Zane Lamprey, couple accueillant régulièrement des chatons en difficulté et ayant récemment vu partir la petite Tulip. Un récit rapporté par Cole & Marmalade.

Tulip est née avec les pattes avant déformées. Ayant initialement suspecté une hypoplasie radiale, ses bienfaiteurs ont appris, après lui avoir fait faire des radios, qu’elle était en fait atteinte d’aplasie radiale. En d’autres termes, elle n’avait de radius dans aucun de ses 2 membres antérieurs. Il n’y avait rien à faire, hormis l’aider à renfoncer le reste de son corps pour qu’elle puisse avoir de la mobilité.



Mel Lamprey / Instagram

Son handicap ne l’a pas du tout empêchée de mener une vie heureuse, aidée en cela par ce couple dévoué et attentionné. Tulip est devenue une chatte pleine d’énergie et une infatigable joueuse. Elle a développé une force considérable dans ses pattes arrière, sur lesquelles elle a d’ailleurs appris à se dresser.



Mel Lamprey / Instagram

« Ainsi, Tulip vivra sa vie parfaitement imparfaite, en petite fille pleine d'énergie et heureuse qui ne sait pas qu'elle est différente et abordant la vie avec une excitation et une curiosité gigantesques, indiquait Mel Lamprey au sujet de sa petite protégée. Nous l'aimons à la folie et savons que nous lui trouverons la parfaite maison pour toujours ».

Mel Lamprey / Instagram

C’est effectivement ce qui s’est passé. Tulip a été adoptée alors qu’elle s’apprêtait à fêter son premier anniversaire.

Peu après, Mel Lamprey a donné de ses nouvelles, assurant qu’elle se portait à merveille dans sa nouvelle maison et qu’elle était très attachée à sa nouvelle maman.