5 chatons âgés d’une semaine et déjà couverts de puces découvrent le confort d’une maison auprès de leur maman

Après seulement une semaine de vie, ces 5 chatons étaient déjà sales et infestés de puces. Ils s’apprêtaient à grandir dans la rue, dans des conditions dangereuses et inconfortables. Mais tout a changé le jour où ils ont été sauvés et placés en famille d’accueil.

Mellissa est une famille d’accueil bénévole qui sauve de nombreux chats au Canada. Elle a reçu un appel au sujet d’une famille féline qui venait d’être trouvée. La mère était émaciée et épuisée. Elle avait donné naissance à 5 chatons et puisait dans ses dernières ressources pour les nourrir. Quant aux bébés, alors qu’ils n’avaient qu’une semaine, leur corps était déjà couvert de puces et de saleté.

© tinybutmightykittenrescue / Instagram

Melissa a tout de suite accepté de les accueillir. Elle leur a organisé une petite zone confortable dans sa maison. Mais avant de les y installer, elle les a nettoyés et a éliminé leurs parasites.

« Ils étaient incroyablement infestés de puces. Au cours de mes 6,5 années de sauvetage, je n'avais jamais vu autant de puces, surtout pas sur de minuscules chatons nouveau-nés. Ils étaient littéralement recouverts de saleté de puces », a déclaré la jeune femme à Love Meow.

© tinybutmightykittenrescue / Instagram

Soulagés, les bébés se sont blottis avec bonheur contre le corps chaud de leur maman, nommée Raven. Cette dernière était très méfiante vis-à-vis de Melissa, n’ayant pas l’habitude des humains. Mais en peu de temps, elle a compris qu’elle était en sécurité et avec de la nourriture à profusion. Elle a commencé à faire confiance à sa famille d’accueil et a même accepté de dormir tandis que Melissa s’occupait de sa progéniture à sa place.

© tinybutmightykittenrescue / Instagram

Une excellente nouvelle pour Raven

Raven a repris du poids et de l’énergie, tandis que ses chatons grandissaient. Ils ont commencé à explorer leur environnement avec curiosité et imitaient tout ce que leur maman faisait. Ils ont découvert leurs premiers jouets et s’amusaient dans la gamelle d’eau comme s’il s’agissait d’une piscine. « Ils apprennent à boire de l'eau. La plupart du temps, ils ressentent simplement le besoin de marcher dans le bol, de s'asperger d'eau partout et d'avoir accidentellement de l'eau dans le nez », a raconté Melissa, amusée.

© tinybutmightykittenrescue / Instagram

Désormais, tous les chatons sont en âge d’être adoptés. Et Raven a reçu une excellente nouvelle. Une famille souhaite l’adopter avec 2 de ses chatons. « C'est une maison idéale pour toujours. Je ne pourrais pas être plus ravie pour eux », a déclaré Melissa. Quant aux 3 autres, ils attendent encore leur tour, mais cela ne devrait pas tarder !

